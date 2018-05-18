Поклонники Максима Галкина выяснили, что у юмориста страсть к роскоши заложена на генетическом уровне. К этому выводу они пришли, разглядывая старинную фотографию.

Поклонники Максима Галкина выяснили, что у юмориста страстьк роскоши заложена на генетическом уровне. К этому выводу они пришли,разглядывая старинную фотографию.В своем Instagram Максим опубликовал пожелтевший от временичерно-белый снимок. На нем запечатлены две дамы в нарядах характерныхдля конца позапрошлого столетия."Пока готовился к предыдущему посту, пересматривал семейныеальбомы и надыбал много прикольных фото. Вот одно из них. На этой фотографиимоя прабабушка Мария Александровна (справа) со своей сестрой Елизаветой. Прямопоследний писк дореволюционной моды! Модный приговор из прошлого 👍", – написал под фотографией Галкин.Поклонникам очень приглянулись дородные барышни. Ониотметили величественность и статность родственниц юмориста. Также фанатам показалось, что Галкин невероятно похож на прабабушку."Максин Александрович напрабабаню похож) Какая фееричная дама!", "Максим, а черты лица-тобабушки насколько схожи с Вашими!!!! Паразительно просто!!!", "Свиноградом. Как вы на нее похожи!!! 😊", "Спрабабушкой-то как вы похожи!!! И на Киркорова смахивает мальца😂","Это по киркоровской линии?:)))", "Вы на очень похожи на прабабушку", -писали удивленные пользователи Сети.Многие почитатели решили,что Галкин имеет аристократические корни. Кто-то даже иронично пошутил о том,что любовь к замкам и роскоши у юмориста в крови."Вы из князьев однако👌", "Теперьпонятно, почему вас так в замок тянет", "Судя по одеждепрабабушка была из дворян.Какое счастье сохранить такие фото Это целая историявашего рода", "Ничего себе предки, не то что наши, крестьяне)", "Так высударь голубых кровей ?)))", "Максим, понятно откуда тяга к замкам! И пусть неговорят "из Грязи в князи" это естественно по ДНК манерам", "Давы, сударь, из знатной породы!", "Теперь понятно откуда такая любовь к замкам.Кровь не водица🤴😊.Я думаю что ваши предки довольны!!! Так держать!!!🎠🎠🎠", – смеялись восторженные поклонники.Добавим, что Максим Галкин иАлла Пугачева построили усадьбу недалеко от Звенигорода в деревне Грязь. Площадьпоместья составляет три тысячи квадратных метров, а строительство самого замка велось семь лет.Стоимость возведения "дворца примадонны" приближается к 10 миллионам долларов.