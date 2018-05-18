Кандидаты подали документы
Кандидаты подали документы
Губернатор Светлана Орлова
и мэр Владимира Ольга Деева выдвинулись на праймеризм партии «Единая Россия».
15 мая закончилась заявочная кампания по отбору кандидатов в Законодательное собрание седьмого созыва. Самым неожиданным кандидатом стал известный спортсмен и трехкратный чемпиона Европы по биатлону Алексей Слепов. Также он указал свою беспартийность.
Нынешние спикер и вице-спикер ЗакСобрания Владимир Киселев и Ольга Хохлова также подали документы.