На востоке столицы появится новая линия подземки. Ее строительство начнется после 2022 года, когда замкнется большое метрокольцо. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

На востоке столицы появится новая линия подземки. Еестроительство начнется после 2022 года, когда замкнется большое метрокольцо. Обэтом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.Новая ветка пойдет от станции "Нижегородская"Большой кольцевой (БКЛ) и Кожуховской линий столичного метрополитена. По словамХуснуллина, при строительстве нового пересадочного контура подземки проектируются дополнительные съезды для создания в будущем новых радиальныхнаправлений. "В перспективе одна из таких веток стартует на станции"Нижегородская" и уйдет на восток города", – сказал он.Руководитель городского стройкомплекса отметил, что покамаршрут предполагаемой линии находится в проработке, посему конечную станциюрадиуса назвать сейчас невозможно. Строительство новой ветки, добавил он,начнется после полного запуска большого метрокольца, то есть после 2022 года.В перспективе линия может дойти до подмосковной Балашихи."Последняя станция на этом радиусе будет уже фактически на территорииобласти в Балашихе", – отметили в Москомархитектуре.Большая кольцевая линия – еще один пересадочный контурподземки. Ее длина составит 67 километров, на ней появится 31 станция. Новоекольцо значительно разгрузит станции подземки внутри старого, пассажирысэкономят в пути в среднем около 20 минут.Как отмечал ранее Марат Хуснуллин, строители при реализациипроекта закладывают возможность создания новых радиальных направлений метроот станций БКЛ. Уже известно о трех линиях – в Рублево-Архангельское, котораяначнется от "Хорошевской", а также радиусе от станции "УлицаНоваторов" в Новую Москву до Троицка.Кроме того, рассматривается возможность строительства линиив районы Западное и Восточное Бирюлево от станции "Кленовый бульвар".Всего в настоящий момент в проработке находятся 43 километра тоннелей метро и18 станций.Стоит отметить, что на "Нижегородской" в ближайшиегоды появится крупнейший транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Москвы."Сегодня полным ходом идет сооружение крупнейшеготранспортно-пересадочного узла "Рязанская", который объединит двестанции метро, станцию Московского центрального кольца (МЦК), платформуГорьковского направления железной дороги и наземный общественныйтранспорт", – сказал градоначальник.В рамках ТПУ появится подземный вокзал общей площадью болеесеми тысяч квадратных метров. На поверхности будет оборудована разворотнаяплощадка для наземного городского общественного транспорта, а также стоянкатакси.