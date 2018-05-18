Иосиф Пригожин вступился за Первый канал. По мнению продюсера певица Юлия Самойлова не может перекладывать ответственность за свой провал на конкурсе Евровидение на телевизионщиков.

Иосиф Пригожин вступился за Первый канал. По мнению продюсерапевица Юлия Самойлова не может перекладывать ответственность за свой провал наконкурсе "Евровидение" на телевизионщиков.Пригожин отметил, что администрация Первого могла отправитьдругого участника на состязание, но решила пойти на встречу Самойловой и дать ей шанс. "Онадолжна молиться на руководство Первого канала. Есть такие, которые как всадникибез головы: готовы куда угодной пойти, не разбираясь в том, насколько онисильны. Это и говорит о храбрости человека. Она человек храбрый, сильный, онане побоялась пойти и выйти на сцену", – начал Иосиф.Продюсер отметил, что в прошлом году, когда Юлия не смоглапринять участие в "Евровидении", он ее всеми силами поддерживал, и продолжает оставатьсяна ее стороне, но, все же, он старается оценивать ситуацию здраво. "Но мы должны быть объективными друг к другу. Я уверен, что вданном случае никаких претензий к каналу быть не может. Не надо обижаться навесь мир, потому что так случилось. Когда пробираешься туда – все хорошие,выиграли – у победителя много отцов, проиграли – все говно. Не надо никогообвинять. Все прошло. Точка. Живем дальше. И благодарить надо Первый канал запредоставленную возможность о себе заявить. Сотни артистов мечтают оказаться наеё месте", – обрушился на Юлию Пригожин в эфире НСН.Иосиф опроверг слова певицы о недофинансировании. Он заявил,что номер Самойловой стоил невероятных денег и попросил артистку не пытатьсяспрятать свой провал за обвинениями к людям, которые дали ей возможностьпрославиться.Как писали Dni.Ru, участница"Евровидения-2018" от России Юлия Самойлова рассказала, что Первыйканал сэкономил на ней. Такжепевица отметила, что подготовке ее выступления не уделили должного внимания. До"Евровидения" номер был полностью прорепетирован только один раз,сообщила Юлия в интервью на YouTube-канале "The Люди".