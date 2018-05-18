Президент России Владимир Путин одобрил представленный премьер-министром Дмитрием Медведевым состав нового правительства. Свои посты сохранили ряд членов кабмина, в том числе руководели МИДа и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

Президент России Владимир Путин одобрил представленный премьер-министром Дмитрием Медведевым состав нового правительства. Свои посты сохранили ряд членов кабмина, в том числе руководели МИДа и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу.Всего в правительстве 21 федеральный министр. При этомМинистерство науки и образования было разделено на Министерство просвещения иМинистерство науки и высшего образования.Полный список министров второго правительства ДмитрияМедведева:Министр просвещения Ольга ВасильеваМинистр науки и высшего образования Михаил КатюковМинистр по развитию Дальнего Востока Александр КозловМинистр природных ресурсов и экологии Дмитрий КобылкинМинистр внутренних дел Владимир КолокольцевМинистр юстиции Александр КоноваловМинистр по делам Северного Кавказа Сергей ЧеботарёвМинистр иностранных дел Сергей ЛавровМинистр промышленности и торговли Денис МантуровМинистр культуры Владимир МединскийМинистр строительства и ЖКХ Владимир ЯкушевМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникацийКонстантин НосковМинистр энергетики Александр НовакМинистр экономического развития Максим ОрешкинМинистр по ГО и ЧС Евгений ЗинчевМинистр финансов Антон СилуановМинистр здравоохранения Вероника СкворцоваМинистр транспорта Евгений ДитрихМинистр сельского хозяйства Дмитрий ПатрушевМинистр труда и соцзащиты Максим ТопилинМинистр обороны Сергей ШойгуНовость дополняется.