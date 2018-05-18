Президент России Владимир Путин одобрил представленный премьер-министром Дмитрием Медведевым состав нового правительства. Свои посты сохранили ряд членов кабмина, в том числе руководели МИДа и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу.
Президент России Владимир Путин одобрил представленный премьер-министром Дмитрием Медведевым состав нового правительства. Свои посты сохранили ряд членов кабмина, в том числе руководели МИДа и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу.
Всего в правительстве 21 федеральный министр. При этом
Министерство науки и образования было разделено на Министерство просвещения и
Министерство науки и высшего образования.
Полный список министров второго правительства Дмитрия
Медведева:
Министр просвещения Ольга Васильева
Министр науки и высшего образования Михаил Катюков
Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев
Министр юстиции Александр Коновалов
Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
Министр культуры Владимир Мединский
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Константин Носков
Министр энергетики Александр Новак
Министр экономического развития Максим Орешкин
Министр по ГО и ЧС Евгений Зинчев
Министр финансов Антон Силуанов
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Министр транспорта Евгений Дитрих
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин
Министр обороны Сергей Шойгу
Новость дополняется.