Беспрецедентной назвал президент России ситуацию с
задержанием на Украине журналиста Кирилла Вышинского. На встрече с канцлером
Германии в Сочи Владимир Путин признался, что не припомнит аналогов подобного
беззакония.
Беспрецедентной назвал президент России ситуацию с
задержанием на Украине журналиста Кирилла Вышинского. На встрече с канцлером
Германии в Сочи Владимир Путин признался, что не припомнит аналогов подобного
беззакония.
Президент России и канцлер Германии 18 мая провели
переговоры в Сочи. На итоговой пресс-конференции Владимир Путин и Ангела
Меркель подняли тему задержания в Киеве руководителя портала РИА Новости
Украина.
"Человеку пытаются предъявить обвинения в
государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои
профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не
припомню", – подчеркнул Путин.
Ангела Меркель пообещала, что непременно обсудит эту
проблему с президентом Украины Петром Порошенко. И все же не преминула
высказать "озабоченность" и положением в России. "Я, конечно же,
буду обсуждать с украинским президентом свою сегодняшнюю поездку, я упомяну
этот случай. Как я и говорила, российские журналисты, которые здесь,
арестовываются и не могут заниматься своей работой, что нас тоже наполняет
озабоченностью", – заявила канцлер ФРГ.
Кирилла Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая. Руководителя
портала РИА Новости Украина обвиняют в государственной измене и поддержке
самопровозглашенных республик Донбасса – по этой статье ему грозит до 15 лет
лишения свободы. Той же ночью журналиста этапировали в Херсон.
Обыски прошли и в офисе представительства российского агентства РИА Новости на Украине. СБУ наведалась и в дома сотрудников, более
40 из них были вызваны на допрос.
Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить
насилие над представителями СМИ. В Кремле заявили, что это Киеву с рук не
сойдет: в Москве примут ответные меры, напоминает РИА Новости.