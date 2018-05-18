Беспрецедентной назвал президент России ситуацию с задержанием на Украине журналиста Кирилла Вышинского. На встрече с канцлером Германии в Сочи Владимир Путин признался, что не припомнит аналогов подобного беззакония.

Беспрецедентной назвал президент России ситуацию сзадержанием на Украине журналиста Кирилла Вышинского. На встрече с канцлеромГермании в Сочи Владимир Путин признался, что не припомнит аналогов подобногобеззакония.Президент России и канцлер Германии 18 мая провелипереговоры в Сочи. На итоговой пресс-конференции Владимир Путин и АнгелаМеркель подняли тему задержания в Киеве руководителя портала РИА НовостиУкраина."Человеку пытаются предъявить обвинения вгосударственной измене за то, что он делал публично и исполнял своипрофессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно неприпомню", – подчеркнул Путин.Ангела Меркель пообещала, что непременно обсудит этупроблему с президентом Украины Петром Порошенко. И все же не преминулавысказать "озабоченность" и положением в России. "Я, конечно же,буду обсуждать с украинским президентом свою сегодняшнюю поездку, я упомянуэтот случай. Как я и говорила, российские журналисты, которые здесь,арестовываются и не могут заниматься своей работой, что нас тоже наполняетозабоченностью", – заявила канцлер ФРГ.Кирилла Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая. Руководителяпортала РИА Новости Украина обвиняют в государственной измене и поддержкесамопровозглашенных республик Донбасса – по этой статье ему грозит до 15 летлишения свободы. Той же ночью журналиста этапировали в Херсон.Обыски прошли и в офисе представительства российского агентства РИА Новости на Украине. СБУ наведалась и в дома сотрудников, более40 из них были вызваны на допрос.Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратитьнасилие над представителями СМИ. В Кремле заявили, что это Киеву с рук несойдет: в Москве примут ответные меры, напоминает РИА Новости.