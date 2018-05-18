Проезжая по участку от смотровой площадки до Успенского собора по узкой дорожке, где находится крутой обрыв без ограждения, он не справился с управлением, сорвался вниз и врезался в дерево.

Во Владимире проводится доследственная проверка по факту получения ребенком травмы в парке им. А.С. Пушкина. По предварительным данным, 12 мая мальчик вместе с семьей катался на велосипедах в центре города. Проезжая по участку от смотровой площадки до Успенского собора по узкой дорожке, где находится крутой обрыв без ограждения, он не справился с управлением, сорвался вниз и врезался в дерево.В результате падения ребенок получил черепно-мозговую травму и перелом руки.В настоящее время следствием проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин случившегося.По результатам проверки в кратчайшие сроки будет принято процессуальное решение.