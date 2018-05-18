Патриотические проекты, законотворческие предложения и уникальный обмен опытом. Во Владимире завершил работу саммит Молодежных парламентов, который по оценкам самих участников, стал самой масштабной дискуссионной площадкой для парламентской молодежи в стране. Больше 300 молодых депутатов из разных российских городов рассказали друг другу как возрождают музеи, развивают волонтёрские движения и участвуют в работе местных властей. Подробности прямо сейчас.

Патриотические проекты, законотворческие предложения и уникальный обмен опытом. Во Владимире завершил работу саммит Молодежных парламентов, который по оценкам самих участников, стал самой масштабной дискуссионной площадкой для парламентской молодежи в стране. Больше 300 молодых депутатов из разных российских городов рассказали друг другу как возрождают музеи, развивают волонтёрские движения и участвуют в работе местных властей. Подробности прямо сейчас.Доступность социальных услуг, повышение избирательной активности, патриотическое воспитание детей - это лишь малая часть вопросов, которые молодые парламентарии из разных российских городов обсуждали в течение двухдневного саммита "Политический рубеж". Участники уже назвали этот форум самой масштабной дискуссионной площадкой для молодых депутатов.Полина Касаткина, инициатор саммита, председатель Молодёжной думы при ЗакСобрании области: "Молодёжь рассказывала о своих идеях. Очень много проектов, которые проводятся в большинстве регионов. Есть идеи, которые мы в добром смысле слова позаимствуем и будем реализовывать межрегиональные проекты".Наталья Рожкова, член Молодежного парламента Тульской области: "Я очень надеюсь, что все идеи, проекты, впечатления, которые были рождены здесь вернуться с их носителями в регионы. Этот опыт будет обобщен и найдет достойное воплощение в реальной жизни".Два дня в Белом доме не просто звучали предложения и идеи. Проекты, с которыми представители молодежных парламентов разных российских городов приехали во Владимир уже успешно работают. Светлана Кострыкина рассказала как вместе с коллегами восстановила школьный музей в Собинском районе.Светлана Кострыкина, член Молодёжной думы при ЗакСобрании области: "Мы провели субботник "Да здравствует музей" . В субботнике участвовали дети. А вот летом уже их родители пришли к нам на помощь и мы все вместе провели ремонт в этом помещении. Мы искали спонсоров. Нами была объявлена акция - "Подари экспонат музею" . Родители,дети, да просто активные граждане нашего города дарили свои экспонаты, старые вещи, старые фотографии".Евгений Семилетов на форуме рассказывал как его команда реализует молодежные проекты в Подмосковье и подписал соглашение о сотрудничестве с Молодежной думой 33 региона. Молодого депутата заинтересовала работа владимирской "Школы юного законотворца". В ближайшем будущем он планирует запустить такой проект в Одинцово.Евгений Семилетов, зам. председателя Молодёжного парламента Подмосковья: "К сожалению, мы его не реализовывали никогда. У нас нет такого опыта. У нас есть свои фишки. Но вот этот опыт будем перенимать. Я здесь выявил для себя, для своей команды много всего нового и интересного. Мы познакомились с очень интересными людьми. Мы нашли общий язык и будем в дальнейшем сотрудничать".Чтобы сотрудничество было плодотворным участники решили создать совет молодежных парламентариев Центрального Федерального округа и надеются ,что идею поддержат в Федеральном агентстве по делам молодежи. Ведь в этом случае подобные саммиты можно будет ежегодно проводить в разных российских городах.