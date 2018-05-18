Американский журналист Том Роган прокомментировал свой призыв к Киеву разбомбить Крымский мост. Он заявил, что замечательно поговорил с главой МИД Украины Павлом Климкиным и заручился поддержкой Незалежной.

Американский журналист Том Роган прокомментировал свой призыв к Киеву разбомбить Крымский мост. Он заявил, что "замечательно поговорил" с главой МИД Украины Павлом Климкиным и заручился поддержкой Незалежной.Автор провокационной публикации уточнил свою позицию. Как оказалось, он нисколько не сожалеет о сказанном и даже получил одобрение украинской стороны, передает сетевое издание .Роган написал в Сети, что "замечательно поговорил" с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Журналист заявил, что Климкин пообещал ему поддержку Киева в том случае, если Москва "попытается послать" американца в колонию особого режима "Черный дельфин".Также Роган написал очередную колонку, где подчеркнул, что продолжит гнуть свою линию. В своем материале он уточнил, что удар мог и должен быть произведен, пишет . Однако, по словам журналиста, "это следует сделать так, чтобы избежать жертв".Материал дополняется.