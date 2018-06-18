Владимир принимает чемпионат мира. Вот уже неделю этот турнир проходит в нашем городе. В областной центр съехались лучшие борцы. На этот раз на ковре необычные спортсмены. Все они - инвалиды по слуху. Сколько наград завоевали россияне и внесли ли представители 33 региона свой вклад в общую копилку, узнаете далее.

Владимир принимает чемпионат мира. Вот уже неделю этот турнир проходит в нашем городе. В областной центр съехались лучшие борцы. На этот раз на ковре необычные спортсмены. Все они - инвалиды по слуху. Сколько наград завоевали россияне и внесли ли представители 33 региона свой вклад в общую копилку, узнаете далее.Вот так уверенно россияне бросают на ковёр своих противников. Чемпионат Мира проводиться по двум видам борьбы, вольной и греко-римской. В последнем нашим спортсменам нет равных. Из 30 золотых наград у российских атлетов 25. Две из них завоевали владимирские борцы.Лев Логинов, исполнительный директор региональной федерации греко-римской борьбы: Я хочу с гордостью сказать, что 2 спортсмена из Владимирской области принимали участие. В чемпионате принимал участие Иван Константинов и Пастушенко принимал участие в категории Юноши оба стали победителями в своих весовых категориях.А вот с борцами вольного стиля не всё так прекрасно. Российские глухие и слабослыщащие спортсмены здесь также явные фавориты. И если в возрастной категории Юноши у нас 9 золотых медалей, то у взрослых всего лишь одна.Владимир Горинов, главный тренер сборной России по борьбе среди инвалидов по слуху: В составе сборной команды боролись 4 сурдолимпийских чемпиона и не один из них не стал победителем. Это очень серьёзный звонок. Конкуренция возрастает, и на фоне этой конкуренции на лаврах старых никто не даст почивать. Золотую медаль тебе в кровать никто не принесёт, за неё надо биться, её надо вырывать.В чемпионате и первенстве мира по борьбе среди инвалидов по слуху принимают участие около 300-от спортсменов из 14 стран. Практически все общаются на языке жестов. Таким же образом многие получают указания от тренеров во время поединка. Однако проблемы со слухом не мешают участникам показывать результаты не хуже, чем у обычных спортсменов.Анвар Загитов, главный судья соревнований: Минимальная разница между слышащими и не слышащими, потому что борьба - это единоборство, и здесь больше тактильные чувства больше развиты. Когда даётся свисток на остановку или на старт матча, судьи должны их коснуться.Но, несмотря на высокий уровень соревнований, не обошлось без неприятных моментов. Не всем участником понравилась выбранная организаторами площадка. Дело в том, что борьба проходит в ледовом дворце. А сборная Ирана, например, побоялась замерзнуть и даже хотела подать протест. Но в результате, разногласия удалось уладить. Само же первенство мира по борьбе среди инвалидов по слуху пройдет до 19 июня.