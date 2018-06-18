Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Об этом Ведомостям рассказали два федеральных чиновника. Направлено комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли, подтвердил представитель таможни.

Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Об этом Ведомостям рассказали два федеральных чиновника. Направлено комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли, подтвердил представитель таможни.Все товары из интернет-магазинов для личного пользования должны продаваться как коммерческие товары, таможенный платеж должен быть снижен с 30 до 20% и введена комбинированная ставка, например не менее €1 за 1 кг, а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле €200.Напомним, с 1 января 2018 года установлен лимит покупок в зарубежных интернет-магазинах без уплаты пошлин в размере €1 тыс. и 31 кг в течение одного календарного месяца. С начала 2019 года этот лимит будет снижен до €500. С 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза будут снижены до €200 и 31 кг.