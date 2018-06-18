На традиционные скачки радио Монте-Карло собрался весь цвет российского шоу-бомонда. Это же отличный повод похвастаться свежей пластикой, ярким загаром, эффектной шляпкой. Ну а певица Юлия Началова хвасталась новым мужиком.

На традиционные скачки радио "Монте-Карло" собрался весь цвет российского шоу-бомонда. Это же отличный повод похвастаться свежей пластикой, ярким загаром, эффектной шляпкой. Ну а певица Юлия Началова хвасталась новым мужиком.О новом романе Юлии Началовой в светской тусовке заговорили еще две недели назад, когда на премии канала "Муз-Тв" она появилась под руку с таинственным красавчиком. Тогда на прямой вопрос от Dni.Ru о роде занятий и состоянии парень отшутился: "Я работаю правозащитником, у меня неплохой доход, но это не так важно, как пение Юлии". На скачках – с разрешения пассии, конечно! – мужчина оказался более словоохотлив."Я судья, работаю в Нижнем Новгороде, состою в коллегии судей", – признался спутник Началовой. "Значит, вы человек состоятельный, на хлеб с икрой хватает, и Юлии подходите!" – ахнул от неожиданности корреспондент Dni.Ru. "Да уж, не бедствую, к счастью, – улыбался 38-летний Вячеслав, – но на чувства это не влияет".В это время объявили забег и внимание Юлии Началовой от судьи с Волги переключилось на горячих жеребцов элитных пород, которые появились на беговом круге. Она пришла в экстаз от галопов и гитов, которые выделывали рысаки.Ранее разведенная Началова рассказала корреспонденту Dni.Ru, что уже познакомила 11-летнюю дочь Веру со своим очередным избранником. Ведь очень может статься, что свадьба у них не за горами. Напомним, что певица дважды состояла в браке – ее мужьями были музыкант Дмитрий Ланской и футболист Евгений Алдонин. А потом на протяжении пяти лет она состояла в гражданском браке с хоккеистом Александром Фроловым. Сегодня она снова влюблена и мечтает о простом женском счастье.