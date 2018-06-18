Канцлер Германии Ангела Меркель намерена собрать срочную встречу
нескольких стран ЕС для поиска совместного решения миграционного вопроса. Организовать
ее планируется до 24 июня.
Канцлер Германии Ангела Меркель намерена собрать срочную встречу
нескольких стран ЕС для поиска совместного решения миграционного вопроса. Организовать
ее планируется до 24 июня.
По словам немецкого политолога
Александра Рара, у Меркель колоссальные проблемы в своем правительстве. Дело в том, что ее партия
Христианско-социального союза (ХСС), требует закрытия границ для новых
мигрантов. Ангела Меркель же выступает против такого предложения.
Политолог отметил, что канцлер ФРГ и председатель ХСС –
сторонница гуманитарной системы в стране и "готова принимать всех страждущих". "Во-вторых,
она не хочет, чтобы всё выглядело так, что Германия в одностороннем порядке
решила бы закрыть свои границы. Она боится, что тогда все европейские страны
будут делать так же", – цитирует Александра Рара
Эксперт объясняет желание Меркель побыстрее решить вопрос с
мигрантами, поскольку этого требует баварская христианская демократическая
партия. Канцлер может потерять свое кресло, не найдя поддержки, если баварские демократы
выйдут из правительства. Перевыборы для Меркель крайне опасны.
"Поэтому она бросается сейчас в объятия других европейцев, все
ставит на одну карту и просит их поддержать ее", – отметил политолог.
Рар считает, что саммит ЕС для Ангелы Меркель может кончиться крахом. "Европейцы
тоже считают, что немцы сделали неправильно, когда приняли в 2015 году так
много мигрантов в Европу, восточно-европейские страны вообще никого не хотят
принимать", – заключил эксперт.
Напомним, в
настоящее время прибывающие беженцы могут оставаться на территории Германии до
тех пор, пока рассматривается вопрос о предоставлении им убежища. Однако этот
вопрос затягивается на годы из-за массового наплыва мигрантов, передает