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<a href="http://33live.ru/novosti/18-06-2018-na-madagaskare-razbilsya-samolet-est-zhertvy.html" target="_blank">На Мадагаскаре разбился самолет. Есть жертвы</a> - На Мадагаскаре разбился небольшой пассажирский самолет. Машина упала недалеко от столицы острова Антананариву, сообщает агентство ТАСС, погибли пять человек. Известно, что самолет Piper PA-31 принадлежал местной авиакомпании. Причины крушения уточняют.