Американские сенаторы засобирались в Москву. По некоторым данным, их визит в российскую столицу состоится уже в конце июня – начале июля. На этом фоне активизировались разговоры о скорой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а лидер Украины Петр Порошенко неожиданно начал делать примирительные заявления, и все это вкупе с неожиданным затишьем в Донбассе. Кажется, Большая сделка между Россией и США, о которой с разной степенью уверенности говорили эксперты всех мастей с момента прихода в Белый дом Дональда Трампа, близка как никогда.

Американские сенаторы засобирались в Москву. По некоторымданным, их визит в российскую столицу состоится уже в конце июня – начале июля.На этом фоне активизировались разговоры о скорой встрече президентов России иСША Владимира Путина и Дональда Трампа, а лидер Украины Петр Порошенконеожиданно начал делать примирительные заявления, и все это вкупе с неожиданным затишьем в Донбассе. Кажется, Большая сделка между Россией и США, о которой сразной степенью уверенности говорили эксперты всех мастей с момента прихода вБелый дом Дональда Трампа, близка как никогда.Ожидается, в Россию приедет группа из трехсенаторов – Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувэн. Их визит в российскуюстолицу ожидается в промежутке между 30 июня и 5 июля. В конце прошлого годаподобная поездка сорвалась, однако сейчас, как утверждают источники, поездкуамериканских законодателей активно лоббировал посол США в России Джон Хантсман.Конкретных деталей относительно визита пока не сообщается, тем не менее,известно, что сенаторы планируют приехать в Москву "для понимания того,что происходит" и поиска возможных путей выхода из кризиса вовзаимоотношениях двух стран.Почти одновременно с анонсированием визита американскихзаконодателей с новой силой заговорили о возможной встрече Владимира Путина иДональда Трампа. После своего феерического перфоманса на саммите "Большойсемерки" в канадском Ла-Мальбе, где глава Белого дома отправил в пешеепутешествие западных лидеров с их итоговой декларацией, президент СоединенныхШтатов в эфире телеканала Fox News объявил о скорой встречи со своим российскимколлегой.Позже влиятельная американская газета The Washington Post соссылкой на источники в Белом доме сообщила, что переговоры двух лидеровтет-а-тет могут состояться в первой половине июля, то есть после визитаамериканских сенаторов в Москву. Предполагается, что встретятся два лидера насаммите НАТО, который состоится в Брюсселе 11-12 июля.На этом фоне примечательны телодвижения украинской элиты,которая, видимо, почуяла дующий все с большей силой ветер перемен. 9 июня, вдень окончания саммита "Большой семерки", Порошенко оборвал телефон вКремле. По его инициативе состоялась беседа с Владимиром Путиным. Разговорымежду главами Украины и России в силу непростых взаимоотношений между странамислучаются крайне редко.На этот раз стороны не просто "договорилисьдоговариваться дальше", а пришли к конкретному соглашению – российские иукраинские полномочные по правам человека посетят заключенных в обеих странах.Эксперты полагают, что это станет шагом на пути обмены политических заключенныхмежду двумя странами. Среди вариантов – обмен режиссера Олега Сенцова наглавного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.Пищу для размышлений дает и неожиданно установившеесязатишье на Донбассе, где еще пару недель назад шли ожесточенные боевые действиямежду украинскими вооруженными силами и отрядами самопровозглашенных Донецкой иЛуганской республик. Затишье тем странное, что установилось прямо к началучемпионата мира по футболу, хотя немало экспертов предсказывало обострениеобстановки в регионе в период проведения мундиаля.Для понимания складывающейся ситуации необходимо учитывать,что этой осенью в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. Республиканскаяпартия пока контролирует обе палаты американского парламента, однако какпоказывают социологические опросы, шансы "слонов" на проигрыш весьмавелики.Демократы уверенно лидируют, в том числе, благодаря критике наиболеенепопулярных решений президента, к примеру, отказа от реформы здравоохраненияБарака Обамы. Трампу для сохранения шансов республиканцев на победу необходимопредъявить общественности наглядный результат своей деятельности. И если вовнутренней политике он, как минимум, может похвастаться снижающимся уровнембезработицы, то на внешнем фронте дела обстоят не так позитивно. Несомненно,есть подвижки по Северной Корее, но, однако, до полноценной денуклериализацииполуострова пока еще далеко.Другое дело – Украина. Основа для комплексногоурегулирования уже имеется – подписанные еще в 2015 году минские соглашения, откоторых ни одна из сторон конфликта отказываться не собирается. А раз так, тоосталось лишь запустить механизм реализации достигнутых несколько лет назаддоговоренностей.Пришли ли стороны к компромиссу относительно того, как и накаких условиях запускать этот процесс? Думается, что да. По крайней мере, еслибы у Москвы и Вашингтона не было бы контуров предстоящего урегулирования, тодля чего тогда понадобилась встреча Путина и Трампа. Посмотреть друг на друга,да перекинуться парочкой общих фраз? Возможности для обмена любезностями были удвух лидеров в прошлом году. Теперь же встреча ради встречи не имеет никакогосмысла.Переговоры с глазу на глаз нужны лишь для одного – фиксации достигнутыхдоговоренностей. Глядя на происходящее вокруг и на Украине события, думается,что по крайней мере по общим вопросам стороны достигли долгожданногокомпромисса, ну или очень близки к этому.Чтобы представлять себе примерные итоги будущей Большойсделки по Украине, вспомним о пунктах минских соглашений. Политическая их частьпредусматривает конституционную реформу на Украине и децентрализациюгосударства, уход от унитарной модели в сторону федеративной с предоставлениембольшей самостоятельности регионам. Один из ключевых пунктов соглашений – фактическоепредоставление автономии Донецкой и Луганской республикам при их формальномнахождении в составе украинского государства.Кроме того, Киев должен будет восстановить все экономическиесвязи с ДНР и ЛНР, в том числе восстановить выплату пенсий и социальныхпособий. При этом у республик Донбасса будут собственные отряды народноймилиции, по сути – те же вооруженные силы, просто под другой вывеской. И всеэто при резко усилившихся за последние годы экономических связях с Россией.Помимо прочего, децентрализация непременно запустит процесс усиленияпророссийски настроенных сил в юго-восточных регионах Украины, где несмотря настарания нынешних властей страны большинство населения по-прежнему говорит нарусском и считает Россию другом, а не "агрессором".Таким образом, пользу от реализации Большой сделки наукраинском направлении получат и Москва, и Вашингтон. Кремль сможет начатьпроцесс переформатирования Незалежной из недружественного и внутренненестабильного государства в нейтральную децентрализованную полу-федерацию,значительная часть регионов которой будет нацелена на углубление связей сРоссией. Будет снята угроза вхождения Украины в НАТО и размещения военнойинфраструктуры альянса у наших юго-западных рубежей.Белый дом также сможет записать украинскую сделку в свойактив. Нынешнее руководство Незалежной является балластом для Белого дома,пожирающим миллиарды долларов. Из-за тотальной коррупции в элитных кругахстраны многие выделенные Украине средства осели в карманах местных чиновников.В связи с этим эксперты все чаще говорят о скором и неминуемом аудите расходоввыделенных Киеву средств и пересмотре программ финансовой помощи Украине. Такойшаг вполне укладывается в стремление Трампа снизить расходы Вашингтона навнешнеполитическом фронте, о чем он неоднократно говорил еще в ходепредвыборной кампании, заработав на этом немалое число симпатий со стороныизбирателей.Кроме того, заключение Большой сделки по Украине дастнынешнему главе Белого дома основания утверждать, что в отличие от своего предшественника,он смог найти общий язык с президентом России. А это значит, что в глазахизбирателей Трамп предстанет в образе сильного лидера и успешногопереговорщика, который решает те проблемы, которые так и не смогла решитьпрошлая администрация во главе с демократами.