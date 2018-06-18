Первую пятиэтажку, расселенную по программе реновации, собираются снести до конца этого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Речь идет о доме на улице Константина Федина, который уже готовят к сносу. "Надеюсь, до конца этого года снесем, а в следующем году начнем на его месте строить новый", - цитирует заммэра "Интерфакс".Жители двух пятиэтажек на улице Константина Федина переехали в новостройку, расположенную по соседству – на 5-й Парковой улице.Ранее Хуснуллин говорил, что вторая волна переселения по программе реновации может начаться уже в 2019 году.