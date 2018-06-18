Для болельщиков чемпионат мира не только праздник футбола, но и возможность больше узнать о России и, конкретно, о Москве. Абсолютное большинство фанатов пользуется этим шансом. Гости знакомятся с архитектурой и историей российской столицы.

Для болельщиков чемпионат мира не только праздник футбола, но и возможность больше узнать о России и, конкретно, о Москве. Абсолютное большинство фанатов пользуется этим шансом. Гости знакомятся с архитектурой и историей российской столицы.На Болотной площади – час пик. Футбольные болельщики штурмуют туристические автобусы. Рассказ о Москве настолько увлекательный, что фанаты забывают о дудках, барабанах и кричалках.Туристические автобусы сегодня переполнены футбольными фанатами. И для них все это, конечно, особый русский стиль — московская архитектура и знаковые места. Но, такого экспресс-тура из окна автобуса зачастую бывает недостаточно.Чтобы получше познакомиться с Москвой туристы идут уже на пешие прогулки. И каждый находит для себя что-то удивительное."Мне очень нравится, здесь красиво. В Египте так мало зелени, а тут так много парков. Представляете, прямо в городе так много природы", — приятно удивлен московской растительностью египетский болельщик Лю Ауад.А в дождевых лесах Венесуэлы недостатка в зелени нет. Но, московские парки, а в особенности Парк Горького производят неизгладимое впечатление."Такой контраст между современным и старинным. И все это собрано вместе. Я так понял, что этот парк очень старый, но тут все очень современно. А еще здесь удивительно чисто", — черед удивляться венесуэльскому туристы Виктору Саморра.А вот французские болельщики посещение Парка Горького запланировали заранее. Еще дома узнали, что в центре Москвы можно сыграть в популярный во Франции вид спорта — петанк."Вы знаете, мы пришли в этот парк, и я вам так скажу: мне тут в Москве нравится даже больше, чем в Париже", — делает свое маленькое открытие болельщик футбольной сборной Франции и любитель петанка Рено Кравало.А кто-то выбирает образовательный отдых. Семье Де ля Торрес Кортес из Мексики настоятельно рекомендовали посетить павильон "Космос" на ВДНХ. До визита в Россию они ни разу не слышали фамилию Гагарин."Это так интересно. Здесь чувствуется какая-то сила русского народа. Мы слышали о русской культуре, но о космосе ничего не знали. Оказывается, именно русские первыми полетели в космос!" – произносит Эльмар Жуниор Де ля Торрес Кортес.У исландских болельщиков есть традиция: собираться перед игрой и исполнять ритуал — хлопки викингов.Амфитеатр в парке "Зарядье" идеально для этого подошел. Хлопать в ладоши и бить в бубны здесь можно в любой климатической зоне России."Очень красивая природа. У вас в стране есть не только горы и камни, как в Исландии. Есть леса и степи, и даже тропики. И все это в одном месте можно тут увидеть. Это удивительно", — восхищается Зигурн Эдда Эдвардсдоттир из Исландии.Для многих гостей столицы поездка на чемпионат мира по футболу — это слом многих стереотипов. Сейчас они открывают для себя настоящую Москву и настоящую Россию."Мы думали, что в России люди очень холодные и не общительные. Мы думали, что здесь вообще очень холодно. А оказалось, что здесь все очень добрые и отзывчивые", — поражается венесуэлец Хейдиа Вайс."Москва — очень красивый город, очень зеленый. И в России очень богатая культура и очень разнообразная и красивая архитектура", — продолжает нахваливать российскую столицу и всю страну греческий болельщик Романос Каролидис.За последние несколько лет Москва пережила настоящую реконструкцию. Со своими парками, улицами и широкими тротуарами она преображалась для москвичей, и именно такая она теперь поражает гостей чемпионата мира по футболу.