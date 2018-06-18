18.06.2018

2018-06-18 11:40:32

В толпу людей на фестивале в Нидерландах врезался автобус

Группа людей

на музыкальном фестивале Pink Pop в Нидерландах пострадала в результате наезда

автобуса, сообщает телеканал . Инцидент произошел в ночь на 18

июня.



Погиб один

человек, трое получили ранения. Водитель автобуса скрылся с места происшествия.

Его разыскивает полиция.