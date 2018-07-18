Сотрудникам телеканала Матч ТВ после очередного эфира пришлось разнимать дерущихся футбольных экспертов. Схватились бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков и журналист издания Спорт-Экспресс Игорь Рабинер.

Сотрудникам телеканала "Матч ТВ" после очередногоэфира пришлось разнимать дерущихся футбольных экспертов. Схватились бывшийнападающий сборной России Сергей Кирьяков и журналист издания "Спорт-Экспресс"Игорь Рабинер.Редакция "СЭ" уже выразила свое возмущение ипообещала всяческую поддержку своему сотруднику. Поведение Кирьякова тамсчитают недопустимым. В "СЭ" подчеркнули, что предоставляют своютрибуну самым разным людям из мира футбола, всегда давали слово и Кирьякову.Но после нападения на Рабинера этот человек для "СЭ"– персона нон-грата. "Футболиста, тренера и эксперта Кирьякова для нашейредакции больше не существует. По крайней мере, до тех пор, пока не будутпринесены публичные извинения обозревателю", – сказано в заявленииредакции.Все произошло возле студии "Матч ТВ" – Рабинер иКирьяков были приглашены в качестве гостей. Кирьяков спросил Рабинера, не хочетли тот ему что-то сказать, после чего ударил обозревателя по лицу. Завязавшуюсядраку пришлось растаскивать сотрудникам телеканала.Сам же экс-главный тренер тульского "Арсенала"Сергей Кирьяков винит во всем своего противника. "Человек просто хам!Позволил себе высказывания, которые нельзя произносить", – цитируетКирьякова издание Sports.ruБывший футболист не желает повторять высказывания Рабинера,утверждая, что это сплошь нецензурные выражения. По словам Кирьякова, журналистсам на него бросался – оттуда и синяк у него под бровью. Кирьяков готовобсудить ситуацию с соперником – но первый шаг делать не будет.