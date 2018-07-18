Сотрудникам телеканала Матч ТВ после очередного
эфира пришлось разнимать дерущихся футбольных экспертов. Схватились бывший
нападающий сборной России Сергей Кирьяков и журналист издания Спорт-Экспресс
Игорь Рабинер.
Сотрудникам телеканала "Матч ТВ" после очередного
эфира пришлось разнимать дерущихся футбольных экспертов. Схватились бывший
нападающий сборной России Сергей Кирьяков и журналист издания "Спорт-Экспресс"
Игорь Рабинер.
Редакция "СЭ" уже выразила свое возмущение и
пообещала всяческую поддержку своему сотруднику. Поведение Кирьякова там
считают недопустимым. В "СЭ" подчеркнули, что предоставляют свою
трибуну самым разным людям из мира футбола, всегда давали слово и Кирьякову.
Но после нападения на Рабинера этот человек для "СЭ"
– персона нон-грата. "Футболиста, тренера и эксперта Кирьякова для нашей
редакции больше не существует. По крайней мере, до тех пор, пока не будут
принесены публичные извинения обозревателю", – сказано в заявлении
редакции.
Все произошло возле студии "Матч ТВ" – Рабинер и
Кирьяков были приглашены в качестве гостей. Кирьяков спросил Рабинера, не хочет
ли тот ему что-то сказать, после чего ударил обозревателя по лицу. Завязавшуюся
драку пришлось растаскивать сотрудникам телеканала.
Сам же экс-главный тренер тульского "Арсенала"
Сергей Кирьяков винит во всем своего противника. "Человек просто хам!
Позволил себе высказывания, которые нельзя произносить", – цитирует
Кирьякова издание Sports.ru
Бывший футболист не желает повторять высказывания Рабинера,
утверждая, что это сплошь нецензурные выражения. По словам Кирьякова, журналист
сам на него бросался – оттуда и синяк у него под бровью. Кирьяков готов
обсудить ситуацию с соперником – но первый шаг делать не будет.