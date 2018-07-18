Пользователи Сети активно обсуждают
выражение лица жены президента США Дональда Трампа Меланьи
после встречи с российским лидером Владимиром
Путиным в Хельсинки.
Пользователи Сети активно обсуждают
выражение лица жены президента США Дональда Трампа Меланьи
после встречи с российским лидером Владимиром
Путиным в Хельсинки.
В ролике,
опубликованном The Mirror, видно, как первая леди США, улыбаясь, пожимает
Путину руку. Затем она смотрит в камеру, при этом ее мимика резко меняется.
Пользователи
Twitter предположили, что Меланья Трамп испытала страх. "Из-за ее взгляда у
меня озноб", – признался один из зрителей.
Напомним, встреча
глав двух государств прошла в Хельсинки 16 июля. В общей сложности переговоры продлились
почти четыре часа. По завершении саммита глава Белого дома назвал
его интересным и напомнил, что у двух стран долгое время не было отношений. Во
время итоговой пресс-конференции Трамп заявил, что считает Путина соперником.
Отметим, что выражение супруги американского президента уже не
раз приковывало к себе внимание общественности. Впервые это произошло на
инаугурации Дональда Трампа. В январе 2017 года ее фотография с церемонии с
грустным выражением лица стала
мемом.
Также популярными стали видео, показывающие
явное нежелание Меланьи держать мужа за руку. Однако, судя по всему, ни один предыдущий
ролик не сравнится с выражением ее лица после рукопожатия российского
президента.