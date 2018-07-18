Пользователи Сети активно обсуждают выражение лица жены президента США Дональда Трампа Меланьи после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.

Пользователи Сети активно обсуждаютвыражение лица жены президента США Дональда Трампа Меланьипосле встречи с российским лидером ВладимиромПутиным в Хельсинки.В ролике,опубликованном The Mirror, видно, как первая леди США, улыбаясь, пожимаетПутину руку. Затем она смотрит в камеру, при этом ее мимика резко меняется.ПользователиTwitter предположили, что Меланья Трамп испытала страх. "Из-за ее взгляда уменя озноб", – признался один из зрителей.Напомним, встречаглав двух государств прошла в Хельсинки 16 июля. В общей сложности переговоры продлилисьпочти четыре часа. По завершении саммита глава Белого дома назвалего интересным и напомнил, что у двух стран долгое время не было отношений. Вовремя итоговой пресс-конференции Трамп заявил, что считает Путина соперником.Отметим, что выражение супруги американского президента уже нераз приковывало к себе внимание общественности. Впервые это произошло наинаугурации Дональда Трампа. В январе 2017 года ее фотография с церемонии сгрустным выражением лица сталамемом.Также популярными стали видео, показывающиеявное нежелание Меланьи держать мужа за руку. Однако, судя по всему, ни один предыдущийролик не сравнится с выражением ее лица после рукопожатия российскогопрезидента.