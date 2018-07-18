Правительственные войска Сирии восстанавливают мирную жизнь на юге страны. Люди постепенно возвращаются в свои дома, вновь открываются магазины и школы.

Правительственные войска Сирии восстанавливают мирную жизнь на юге страны. Люди постепенно возвращаются в свои дома, вновь открываются магазины и школы.Еще пару недель назад здесь шли ожесточенные бои — небольшой городок на юге Сирии удерживали радикальные исламисты. Здесь и сейчас много напоминаний о войне: на редкой стене нет следов от пуль и осколков. Но люди уже вернулись, и все они были беженцами, находились в специализированных центрах. Сейчас государственные службы восстанавливают электро- и водоснабжение, а жители приводят в порядок свои дома.Большая и гостеприимная, то есть обычная сирийская семья. Родители, дети и внуки – все в одном доме. Жили тут при боевиках, потом ушли в лагерь для беженцев. Говорят: было невыносимо.- Бандиты, конечно, местные были, но руководили ими иностранцы из арабских стран. Они специально складывали боеприпасы во дворах мирных жителей, ставили тяжелое оружие. Прикрывались нами, как живым щитом. Мы сбежали в лагерь, а после освобождения вернулись домой.Семье Мусульмани — известная здесь фамилия — повезло, дом практически не пострадал в ходе боевых действий. Хассан — старший сын — показывает бытовые условия. Говорит, уже есть вода и свет, в Альму доставили продовольствие.- Радость у нас, купили подержанный холодильник. А так, конечно, мы наведем порядок, будем жить. Войны нет, а остальное обязательно наладится.Они довольствуются малым, но и этому рады, все же лучше, чем в лагере или в зоне боевых действий.В семье, кстати, большой праздник – она стала больше.Мальчик Мирай родился 20 дней назад в лагере для беженцев, а село освободили всего 15 дней назад, то есть буквально несколько дней ребенок дома.Это, пожалуй, главная иллюстрация усилий и российских военных, и правительства страны. На большей части территории республики теперь мир, и родители могут не бояться за жизни своих детей.Сейчас в мире более 6 миллионов сирийских беженцев. Большая часть в Турции, около 3 миллионов, в Ливане — полтора миллиона, в Иордании – около миллиона человек. Остальные — в странах Европы. И здесь говорят: наступило время возвращаться домой.Правительство Сирии готово предоставить своим гражданам, которые бежали от войны, все необходимое — восстановить инфраструктуру и жилье, обеспечить безопасность. Более того, здесь нужны, что называется, руки: необходимо восстанавливать экономику, а это рабочие места. Условия для возвращения беженцев созданы: почти все крупные города освобождены.Пограничники вновь находятся на своих позициях. Границы с Ливаном, Иорданией и Ираком — под контролем правительственных сил, по крайней мере, ключевые участки. Вот так на границу возвращались сирийские военные на юге. Процесс продолжался последние несколько недель. И здесь ключевая роль российских офицеров: они вели переговоры с боевиками и запустили здесь процесс примирения.Боевые действия в Сирии, конечно, продолжаются, но большая часть населенных пунктов расположена теперь в тыловых районах. И если еще несколько лет назад в Сирии мало кто верил в то, что мир наступит, теперь уж оптимизма значительно больше.