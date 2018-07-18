Президент России Владимир Путин в рамках выступления на Московском урбанистическом форуме - 2018 высоко оценил достижения Сергея Собянина на посту мэра Москвы.

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на Московском урбанистическом форуме — 2018 высоко оценил достижения Сергея Собянина на посту мэра Москвы."Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин показал готовность брать на себя ответственность, работать последовательно, вести открытый диалог с москвичами. В интересах города, в интересах жителей города. Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды, и задаёт стандарты развития современных мегаполисов. За короткий срок здесь произошли очень большие, если не сказать грандиозные, изменения. Формируются новые общественные, деловые, культурные, жилые пространства, меняется, становится более удобной и доступной инфраструктура общественного транспорта — от метро и автобусов — до современных цифровых платформ для такси. Я знаю, что московские власти планируют продолжить программу качественной городской среды, восстанавливают уют городских московских улиц. Сделать при этом все районы Москвы такими же комфортными, как исторический центр", — сказал Владимир Путин."Считаю, что в каждом субъекте Федерации должны быть площадки, где специалисты могут общаться, обмениваться знаниями, предлагать современные проекты. Здесь должны концентрироваться творческий потенциал и энергия регионов, а у Москвы есть очень хороший опыт. Его нужно обязательно использовать", — отметил президент.Московский урбанистический форум "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни" проходит с 17 по 22 июля в столичном парке "Зарядье". Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.