Развитие городов будущего невозможно без согласия техносферы и природы, без создания самых широких возможностей для граждан, считает президент.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме рассказал о масштабной программе по благоустройству российских городов и создании качественной инфраструктуры. Ключом развития городов будущего глава государства назвал согласие техносферы и природы и создание широких возможностей для граждан."Мы намерены реализовать масштабную программу пространственного развития России, преобразить наши большие и малые города, обустроить инфраструктуру сельских территорий, использовать для этого потенциал передовых технологий, новые архитектурные и управленческие решения", - сказал Путин, чьи слова приводятся на официальном сайте Кремля.Речь идет о серьезном увеличении объемов строительства жилья, обновлении городской среды и формировании транспортной и цифровой инфраструктуры. Также программа касается решения проблем экологии, создании медицинских, образовательных и спортивных учреждений.По мнению президента, ключом развития городов будущего выступает согласие техносферы и природы, а также создания всех возможностей для комфортной жизни людей – работы, отдыха и занятий спортом. Город должен быть местом, где равно комфортно и детям, и людям старшего возраста.При этом, создание комфортной среды должно происходить не только в крупных городах, но на всей территории России. Развивать территории, по его мнению, необходимо комплексно, как это сделано в Москве, Казани, Сочи, Владивостоке. Для развития городов Путин призвал привлекать лучших специалистов.Также президент заявил о необходимости приводить в порядок заброшенные, обветшавшие постройки, осваивать пустующие территории, которых ещё хватает и которые портят облик городов. По его мнению, ответственность собственников таких объектов должна быть усилена. Глава государства также призвал кабмин и профильные ведомства усилить работу по эффективному использованию федеральных земель, которые зачастую вырваны из жизни города."Современный город для людей — это, прежде всего, город экологического благополучия. Это значит – город без свалок, с чистым воздухом, с водой. Поэтому обязательным условием развития населенных пунктов должно стать внедрение технологий защиты окружающей среды, современная система переработки утилизации отходов, модернизация объектов промышленности и жилищно-коммунального хозяйства", - отметил президент.Что касается строительства жилья, то оно должно "возводиться по проектам, которые отвечают запросам людей, а новые кварталы – стать примерами грамотной застройки". Важнейшим условием президент назвал развитие транспортной инфраструктуры, приведя в качестве примера Москву.Президент назвал российскую столицу "настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды и задаёт стандарты развития современных мегаполисов", отметив заслугу московского градоначальника Сергея Собянина.Напомним, что в своих майских указах президент поставил задачи улучшить жилищные условия россиян и нарастить темпы строительства. Одна из ключевых задач, отмеченных в документе на ближайшие шесть лет – добиться ежегодного улучшения жилищных условий не менее чем для 5 миллионов семей. Для этого должно строиться порядка 120 миллионов квадратов жилья в год. Ставки по ипотеке должны опуститься ниже 8%.Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) — это международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов, ежегодно проходящая в Москве с 2011 года. Первые два дня форума - это деловая программа. В ней принимают участие около 10 тысяч человек, выступят порядка 300 экспертов. Продлится форум до 22 июля.