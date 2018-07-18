Крупнейший российский производитель бронетехники Уралвагонзавод запустил роботизированную линию по выпуску гусениц для перспективных танков Т-14 Армата, самоходок Коалиция-СВ, БМПТ Терминатор, систем ПВО С-300В и танков Т-90С.

Крупнейший российский производитель бронетехники "Уралвагонзавод" запустил роботизированную линию по выпуску гусениц для перспективных танков Т-14 "Армата", самоходок "Коалиция-СВ", БМПТ "Терминатор", систем ПВО С-300В и танков Т-90С. Соответствующее сообщение компания разместила в социальной сети "ВКонтакте".Линия состоит из четырех станков: три обрабатывают соединительные "пальцы", один вытачивает "башмак" и "гребень" трака. Весь процесс производства контролирует всего один человек: ему нужно только загружать в станки заготовки, задавать им программу и следить за ее выполнением.Трудоемкость работ снизилась в три раза. Выпуск одной детали занимает теперь не 3 часа, как раньше, а всего 10 минут.Ранее появилась информация, что "Омсктрансмаш", который входит в "Уралвагонзавод", запустил автоматическую сборочную линию гусениц для бронетехники. Соединяют примерно тысячу разных деталей в единый трак теперь роботы. У них это получается в четыре раза быстрее и заметно качественнее, чем у людей, утверждают на заводе.