Известный певец, бывший солист группы Доктор Ватсон Игорь Браславский умер после продолжительной болезни. Артисту было 59 лет.

Известный певец, бывший солист группы "Доктор Ватсон" Игорь Браславский умер после продолжительной болезни. Артисту было 59 лет.Печальной новостью поделился друг Игоря Браславского, поэт-песенник Александр Шаганов. Он сообщил о смерти артиста на своей официальной странице в социальной сети Facebook."Горькая новость – не стало Игоря Браславского... Нашего товарища, неунывающего прекрасного музыканта. Всем памятны его выступления и в группе "Доктор Ватсон", и в сольной карьере", – написал убитый горем Шаганов.Он пояснил, что причиной смерти Браславского стал рак. "Безвременный уход из-за коварной болезни, с которой он боролся, помогал выстоять другим, в частности всячески опекал онкобольных детишек", – рассказал поэт-песенник.В заключение Шаганов обратился к Браславскому: "Игорь, спасибо, что ты был с нами. Спасибо за твои песни, за твой композиторский труд. Ты многое не успел и очень многое сделал..."Подписчики немедленно отреагировали на горькое известие: "Светлая память", "Прекрасный музыкант. Так жаль... Очень талантливый", "Царствие небесное", "Встречался с ним в студии Осинского – он мне показывал свою армейскую песню на стихи Саши Шаганова. Как жаль...", "Скорблю", "Невероятно. Как больно!", "Ужас! Земля пухом", "Несправедливо. Уходят лучшие, светлые, талантливые люди..."Соболезнования выразили коллеги артиста – Олег Акулич, Аркадий Укупник, Сергей Галанин и другие. "Горе. Царствие небесное любимому другу и коллеге, прекрасному и мужественному человеку. Всегда не веришь в смерть... Как жаль... Как больно", – отметила Ирина Грибулина.Игорь Браславский работал в ВИА "Вдохновение", "Фантазия", "Надежда", "Кинематограф", "Голубые гитары", в театре "Музыка" под руководством Игоря Гранова. В 1992 году стал лауреатом международного конкурса в Сопоте. С 1994-го по 2004-й был солистом группы "Доктор Ватсон". Является автором гимна к Всемирным юношеским играм 1998 года и музыки к фильму "Святое дело".