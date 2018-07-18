А еще пяти строительным компаниям назначено наказание в виде предупреждения.

Главное управление государственного строительного надзора Московской области по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях в области строительства оштрафовало застройщиков на сумму порядка 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства."Главгосстройнадзором было рассмотрено 18 дел об административных правонарушениях, по 13 из которых вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 1,291 млн рублей", - отметил начальник ведомства Артур Гарибян.За нарушение требований нормативных документов в строительстве – 7 постановлений на 950 тысяч рублей, 3 постановления за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 300 тыс. рублей. А еще 3 постановления на 41 тысячу рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод.