Категория мужчина с мужчиной является второй по популярности у зрительниц PornHub. Исследователь из университета Лестера (Англия) Люси Невилл выяснила, почему эта категория фильмов для взрослых так возбуждает представительниц прекрасного пола.

Категория "мужчина с мужчиной" являетсявторой по популярности у зрительниц PornHub. Исследователь из университетаЛестера (Англия) Люси Невилл выяснила, почему эта категория фильмов длявзрослых так возбуждает представительниц прекрасного пола.Специалистпровела опрос среди девушек. Выяснилось, что 55% респонденток во время мастурбациивсегда представляют себя мужчиной.Люси нашлаэтому два объяснения. Первое – что большинство женщин с детства вынуждены отожествлятьсебя с мужчинами из-за того, что почти все в мире создано для удовлетворения ихпотребностей, передает The Times.Второеобъяснение – это желание дам экспериментировать, чтобы почувствовать себясвободнее. Кроме того, так они выражают сочувствие к мужчинам, которые не могутпочувствовать себя в женском теле.Оказалось,что представители гей-сообщества не видят в интересе девушек к мужскому сексуничего плохого. По мнению одного из опрошенных, это хорошо, если даетвозможность людям "исследовать романтичность и сексуальность".По словамНевилл, массовая культура все еще представляет голого мужчину либо как угрозу,либо как нечто комическое. А порно с традиционными контактами часто игнорируютчувства представителей сильного пола.Ранее сайт для взрослых PornHub сообщил опорнографических предпочтениях его пользователей по всему миру, в частности, ио вкусах россиян. Так, наиболее популярными запросами россиян в январе2018 года оставались видео с тегами Overwatch, "мамочки","хентай" и категория "русские".