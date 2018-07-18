Категория мужчина с мужчиной является
второй по популярности у зрительниц PornHub. Исследователь из университета
Лестера (Англия) Люси Невилл выяснила, почему эта категория фильмов для
взрослых так возбуждает представительниц прекрасного пола.
Категория "мужчина с мужчиной" является
второй по популярности у зрительниц PornHub. Исследователь из университета
Лестера (Англия) Люси Невилл выяснила, почему эта категория фильмов для
взрослых так возбуждает представительниц прекрасного пола.
Специалист
провела опрос среди девушек. Выяснилось, что 55% респонденток во время мастурбации
всегда представляют себя мужчиной.
Люси нашла
этому два объяснения. Первое – что большинство женщин с детства вынуждены отожествлять
себя с мужчинами из-за того, что почти все в мире создано для удовлетворения их
потребностей, передает The Times.
Второе
объяснение – это желание дам экспериментировать, чтобы почувствовать себя
свободнее. Кроме того, так они выражают сочувствие к мужчинам, которые не могут
почувствовать себя в женском теле.
Оказалось,
что представители гей-сообщества не видят в интересе девушек к мужскому сексу
ничего плохого. По мнению одного из опрошенных, это хорошо, если дает
возможность людям "исследовать романтичность и сексуальность".
По словам
Невилл, массовая культура все еще представляет голого мужчину либо как угрозу,
либо как нечто комическое. А порно с традиционными контактами часто игнорируют
чувства представителей сильного пола.
Ранее сайт для взрослых PornHub сообщил о
порнографических предпочтениях его пользователей по всему миру, в частности, и
о вкусах россиян. Так, наиболее популярными запросами россиян в январе
2018 года оставались видео с тегами Overwatch, "мамочки",
"хентай" и категория "русские".