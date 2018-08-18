Ольга бузова продолжает радовать своих поклонников не только блестящими хитами и регулярными выступлениями в разных городах России, но и интересными фотографиями и роликами на своей странице в Instagram. Так, она показала танец, особой пикантности которому придал наряд певицы.

Ольга бузова продолжает радовать своих поклонников не только блестящими хитами и регулярными выступлениями в разных городах России, но и интересными фотографиями и роликами на своей странице в Instagram. Так, она показала танец, особой пикантности которому придал наряд певицы.Ольга Бузова показала своим подписчикам в Instagram, как она отдыхает после выступления в Ялте. Она опубликовала видео, на котором танцует под композицию Sway with me американского исполнителя Дина Мартина.Ролик не мог не вызвать повышенного интереса к себе. Многие зрители уверены, что больше 850 тысяч просмотров меньше чем за сутки видео набрало не сколько благодаря хореографическим умениям певицы, сколько из-за ее весьма откровенного наряда.Перед поклонниками Ольга Бузова предстала в микрокупальнике, едва прикрывающем сокровенные части тела исполнительницы. Вдобавок ко всему, она постаралась двигаться под музыку так. чтобы лучше показать все достоинства своей фигуры.И хотя цифры просмотров говорят сами за себя, мнения самих подписчиков относительно увиденного разделились. Кто-то пришел в настоящий восторг как от купальника, так и от танца. Другие же заняли противоположную позицию.Критики уверяют, что девушка двигается не пластично, сравнивают ее с деревом, а движения, которые задумывались как соблазнительные, с дерганьем. Да и купальник показался им уж слишком откровенным. Один из комментаторов даже посоветовал подарить такой же Анастасии Волочковой, которая знаменита своей любовью к плавательным нарядам, состоящим из самого минимума ткани.Вообще, предположили желчные комментаторы, Ольга Бузова пошла по стопам знаменитой балерины. "Оль подари пару купальников Волочковой", "Волочкова. Начало", "Как была глупой,так и осталась! Мудрость приходит с годами,в к Бузовой годы пришли одни...на Волочкову ровняется..четвертый десяток пошел,а все девочку из себя строит..жалкое зрелище", – делились своими ассоциациями подписчики.Впрочем, большинство комментаторов придерживаются прямо противоположной точки зрения. Они выразили свои восторги в отношении фигуры красотки, ее пластики и наряда.