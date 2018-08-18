Три человека стали жертвами ДТП на юго-востоке Польши в ночь на субботу, 18 августа. Состояние еще девяти человек оценивается как критическое.

Три человека стали жертвами ДТП на юго-востоке Польши в ночь на субботу, 18 августа. Состояние еще девяти человек оценивается как критическое, передает ТАСС.По сообщению на сайте польского телеканала TVN24, автобус, в котором находились 54 человека, съехал с дороги и упал в овраг в районе деревни Лесчава-Дольна. В автобусе ехали туристы из Львова, 51 пассажир госпитализирован.