Авария произошла возле деревни Восход в Ковровском районе
Авария произошла возле деревни Восход в Ковровском районе
Грузовик с прицепом опрокинулся в кювет возле деревни Восход в Ковровском районе Владимирской области, сообщает региональное ГУ МЧС России.
Сообщение о ДТП поступило 18 августа в 12:30. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, бригада скорой помощи и патруль ГИБДД. Есть пострадавшие, об их состоянии не сообщается.
Причины и обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.