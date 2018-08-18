Авария произошла возле деревни Восход в Ковровском районе

Авария произошла возле деревни Восход в Ковровском районеГрузовик с прицепом опрокинулся в кювет возле деревни Восход в Ковровском районе Владимирской области, сообщает региональное ГУ МЧС России.Сообщение о ДТП поступило 18 августа в 12:30. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, бригада скорой помощи и патруль ГИБДД. Есть пострадавшие, об их состоянии не сообщается.Причины и обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.