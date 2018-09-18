Поход в лес - это большая физическая нагрузка

Поход в лес - это большая физическая нагрузкаТонны ягод и грибов собираются в регионе, а на тихую охоту приезжают даже жители соседних регионов. Впрочем, ни один сезон не обходится без неприятных сюрпризов: иногда потерявшихся людей приходится искать по несколько дней. Как не повторить чужие ошибки?Два дня в одиночествеВосточные районы Костромской области особенно славятся своими густыми лесами. В середине августа в Октябрьском районе чудом удалось избежать трагедии: 39-летний грибник не выходил на связь с родными два дня.Мужчина отправился в лес утром 12 августа, и вечером домочадцы забеспокоились. Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Костромской области Александр Дугарев рассказал:«На розыск заблудившегося были ориентированы наряды сотрудников отдела полиции. До поздней ночи правоохранители стремились всеми способами установить местонахождение грибника: мужчину пытались вызвать на связь по сотовому телефону, прочёсывали местность. Однако первая ночь розыска не увенчалась успехом. На вторые сутки поиски продолжились, к стражам порядка присоединились добровольцы отряда «Лиза Алерт». В результате только утром 14 августа мужчина по звукам мегафонов смог сориентироваться и выйти из чащи к дороге».Лето сюрпризовПодобных историй в регионе за лето уже немало. Так, почти два дня заняли поиски 60-летнего жителя Неи. «Уехал на мопеде в сторону леса утром 22 июня, - переживала его пожилая мать. - На звонки не отвечает». Пенсионерка буквально вся извелась, когда сын не вернулся домой ни к вечеру того дня, ни на следующее утро. Женщина решила: в лесу случилась беда.По словам участкового уполномоченного МО МВД России «Нейский» Сергея Готовцева, в чьей зоне ответственности находится адрес места жительства семьи, он организовал поиски и поддерживал связь с близкими. «Мужчина был разыскан в лесополосе у д. Фуфайки Нейского района и доставлен домой», - подтвердили в полиции.Во второй месяц лета леший тоже немало покуражился над любителями тихой охоты. Так, 19 июля в Шарьинском районе, который также славится чащобами, пришлось выручать из беды сразу трёх заблудившихся женщин.А 79-летней бабушке из Пыщуга пришлось ночь на 29 июля провести в дремучем лесу. За грибами пенсионерка отправилась без телефона, чем сильно осложнила свои поиски. Поняв, что заблудилась, женщина оборудовала себе ночлег, питалась взятыми с собой продуктами, а также найденными ягодами. Утром её, уставшую, но невредимую, обнаружил в 6 км от поселка Пыщуг прапорщик полиции Иван Козлов.Жизнь за боровик?«Нельзя забывать, что поход в лес - это большая физическая нагрузка, и нередко случается так, что человеку становится плохо и он просто не в силах самостоятельно вернуться домой», - предупреждает начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Костромской области Светлана Дергунова.Именно по этой причине пришлось провести ночь в поле 81-летней жительнице Сусанинского района. Женщина после спасения рассказала, что ей стало плохо, она упала на землю, но подняться не смогла. Дело закончилось госпитализацией.Специалисты рекомендуют: если желание отправиться в лес непреодолимо, то не стоит ходить одному. В этом сезоне люди чаще всего теряются в лесах Костромского, Судиславского, Красносельского, Шарьинского и Макарьевского районов. Всего за последние три года в регионе пришлось вызволять из непроходимых лесов около сотни грибников.Правила поведения в лесу1. Перед выходом в лес предупредите родных, куда идёте.2. Берите с собой нож, спички в сухой коробке, полностью заряженный мобильный телефон, часы, запас воды.3. Одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут не найти. Приклейте светоотражающие полоски или рисунки.4. Старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой местности, особенно по болоту.5. Если потерялся ваш родственник, сразу вызывайте спасателей.6. Если вы пытаетесь докричаться или догудеться (сигналом автомашины) до потерявшегося, ждите его на одном месте долго.7. При наличии хронических заболеваний, берите медикаменты в лес.8. Если вы, потерявшись, решили попытаться выйти самостоятельно, помните, что человек ходит по кругу, поэтому выберите себе ориентир, проведите визуально прямую линию и идите по ней. Продолжайте двигаться таким образом, выбирая себе новый ориентир по той же прямой линии, через каждые 100-150 м.