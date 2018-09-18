Ослеп, оглох. И не может передвигаться самостоятельно. Так сообщало агентство Reuters о Петре Верзилове, которого перевезли из России в Германию, как утверждается, на лечение в одну из берлинских клиник. По этому поводу, например, в немецкой газете Bild вовсю нагнетают.

"Ослеп, оглох. И не может передвигаться самостоятельно". Так сообщало агентство Reuters о Петре Верзилове, которого перевезли из России в Германию, как утверждается, на лечение в одну из берлинских клиник. По этому поводу, например, в немецкой газете Bild в статье "Петр Верзилов мог стать следующей жертвой после отравления Сергея Скрипаля" вовсю нагнетают. Дескать, участник и продюсер Pussy Riot, а по совместительству издатель "Медиазоны", мог стать жертвой преднамеренного отравления. Его предсказуемо сравнивают с Сергеем Скрипалем. В общем, все как обычно. Ни расследования, ни даже медицинского диагноза, ни хоть каких-нибудь проверенных фактов. Но ждать конкретики, видимо, некогда."Это была попытка запугать или убить его", — с удовольствием цитируют Надежду Толоконникову о Верзилове.Ничего не скажешь: жуткая вырисовывается картина. Не видит, не слышит, страдает от галлюцинаций, да еще и на чужбине, потому что на Родине хотят физически уничтожить. Вот только... Сразу несколько опровержений подряд.Подробности критического состояния Верзилова не вызывали оптимизма. Все изменилось после смены обстановки. Как говорят, то ли чудодейственные немецкие врачи, а может просто воздух "другой".Встречать больного приехала бывшая жена Надежда Толоконникова, небезызвестная экс-участница той самой Pussy Riot, которая за танцы у алтаря получила два года тюрьмы. Пришла на встречу в наряде с надписью из пяти русских букв, процитировать которые в СМИ нельзя. Прямо у трапа бизнесджета она сняла кадры встречи.Даже неспециалистам очевидно, что Петр Верзилов контактирует с медиком, разговаривает, откликается. Несостыковочка. С опровержением поспешила выступить еще одна участница группы Pussy Riot Мария Алехина. Мол, новостийщики все перепутали, смешали все факты. Слышит, видит, но диагноза пока нет.Вернемся вновь к Толоконниковой. Надежда рассказывает, что на просьбу медика дотронуться до кончика носа пальцем с закрытыми глазами Петр говорит о некоем аресте главы нефтяной компании. Многие напишут, что человек в бреду, галлюцинации. И еще одно: чуть ранее Толоконникова так опишет причины плохого самочувствия Верзилова."Что сообщил сегодня врач Пети в Склифе, — написала Толоконникова в своем Twitter. — Это не инсульт, кровоизлияния в мозг нет. Это отравление холинолитиками. Петя в реанимации без сознания; он спит под препаратами, врачи не исключают, что его переведут на искусственную вентиляцию легких".Но это еще было в Москве. Затем Верзилова частным самолетом отправили в клинику в Германии. Расходы на себя взяла организация "Кино за мир". Впрочем, то что у Верзилова есть зарубежный меценат — не новость. Валютные переводы — практически единственная статья доходов активиста. Да и спонсор явно не один — неправительственная организация Amnesty International – та, которая предостерегала политиков от поездки на чемпионат мира по футболу, еще проект "Голос" и другие. Те, кто привык рассказывать об ужасах российской политики. И речь о суммах немаленьких. Сотни тысяч долларов — на дискредитацию страны в глазах мировой общественности. Понятно, деньги есть. А тут рука помощи, и, казалось бы, откуда не ждали."Если человек оказался в беде, фонд подключается и пытается решить его вопросы, его проблемы, чартером в том числе в Германию. Если этого не будет — другие люди, которые работают с этим фондом, они не будет верить этим фондам и, соответственно, будет очень сложно найти новых перспективных персон, которые будут способны продвигать те или иные идеи", — поясняет член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин.Важная деталь -- отравление холиналитиками. Их прописывают от целого ряда недугов: от проблем с легкими, морской болезни, Паркинсона, астмы и много другого. К ряду таких холиналитиков можно отнести не меньший спектр самых разных препаратов и не только. От димедрола до мухоморов."Холиналитики, используются в практике как различные препараты, используемые для снятия спазма. Для наркотического опьянения они также применяются. Точно так же используются наркоманами", — поясняет врач-нарколог Евгений Коновалов.При этом, врачи сомневаются, что такие серьезные проблемы со здоровьем можно получить из-за холиналитиков — слепота, глухота, острое полиморфное психическое расстройство."Это маловероятно, это должны быть высокие дозы. Маловероятно. Можно рассматривать с суицидальной целью. Если человек теряет зрение и слух, это скорее говорит об отравлениях некачественным алкоголем", — считает врач-нарколог Евгений Коновалов.Впрочем, это все догадки. Остается только надеяться на улучшение здоровья Верзилова. А пока ярые активистки почувствовали себя в информационном тренде, педалируя, мол, отравили. Впрочем, новые детали о состоянии гражданина Канады будут известны уже 18 сентября. Собирают специальную пресс-конференцию. Как всегда, с пометкой "не точно" и "по неподтвержденным данным".