В Омске судят
25-летнюю местную жительницу. Она продала новорожденную девочку учительнице – 43-летней
петербурженке.
В Омске судят
25-летнюю местную жительницу. Она продала новорожденную девочку учительнице – 43-летней
петербурженке.
Перед родами
омичка разместила в Сети объявление о том, что собирается отдать ребенка в надежные руки. На него откликнулась учительница младших классов из
Санкт-Петербурга.
Женщина перевела горе-матери
три тысячи рублей, после чего с помощью подложных документов вывезла ребенка в Северную
столицу. Передача новорожденного состоялась в Омском
аэропорту. Судя по
всему, педагог раскаялась в содеянном и обратилась в полицию, сообщает телеканал "78".
По версии следствия, жительница Омска решилась на такой шаг из-за
невозможности содержать ребенка. "18 сентября омским
транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении двух женщин", – отметили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Женщинам грозит до десяти лет тюрьмы.
Как писали Dni.Ru, в Москве гражданка
Украины договорилась о продаже своего ребенка незадолго до его рождения. Малыша
передали чужим людям сразу выписки из больницы. Мальчик жил в чужой семье
больше двух лет. В 2018 году полицейским удалось задержать родную мать.
Она находилась в подмосковном Воскресенске.