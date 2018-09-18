В Омске судят 25-летнюю местную жительницу. Она продала новорожденную девочку учительнице – 43-летней петербурженке.

В Омске судят25-летнюю местную жительницу. Она продала новорожденную девочку учительнице – 43-летнейпетербурженке.Перед родамиомичка разместила в Сети объявление о том, что собирается отдать ребенка в надежные руки. На него откликнулась учительница младших классов изСанкт-Петербурга.Женщина перевела горе-материтри тысячи рублей, после чего с помощью подложных документов вывезла ребенка в Севернуюстолицу. Передача новорожденного состоялась в Омскомаэропорту. Судя повсему, педагог раскаялась в содеянном и обратилась в полицию, сообщает телеканал "78".По версии следствия, жительница Омска решилась на такой шаг из-заневозможности содержать ребенка. "18 сентября омскимтранспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делув отношении двух женщин", – отметили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Женщинам грозит до десяти лет тюрьмы.Как писали Dni.Ru, в Москве гражданкаУкраины договорилась о продаже своего ребенка незадолго до его рождения. Малышапередали чужим людям сразу выписки из больницы. Мальчик жил в чужой семьебольше двух лет. В 2018 году полицейским удалось задержать родную мать.Она находилась в подмосковном Воскресенске.