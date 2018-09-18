Во вторник чемпион России по футболу Локомотив начнет групповой этап Лиги чемпионом. Москвичи сыграют в Стамбуле с местным Галатасараем. Главный тренер турецкого клуба Фатих Терим признался, что уважает и ценит своего российского коллегу Юрия Семина.

Во вторник чемпион России по футболу "Локомотив" начнет групповой этап Лиги чемпионом. Москвичи сыграют в Стамбуле с местным "Галатасараем". Главный тренер турецкого клуба Фатих Терим признался, что уважает и ценит своего российского коллегу Юрия Семина.Шестнадцать лет назад "Галатасарай" и "Локомотив" играли на этой же стадии Лиги чемпионов. В Москве со счетом 2:0 победили железнодорожники, а в Стамбуле турецкий клуб одержал победу 2:1. Командами тогда тоже руководили Юрий Семин и Фатих Терим. "В первом матче победили мы, в ответном — соперник. "Локомотив" в итоге вышел из группы. Уважаю его Семина и ценю как специалиста. Желаю ему здоровья и хорошей игры завтра", — заявил Фатих Терим накануне встречи."Локомотив" сильная команда, я смотрел их в игре три дня назад с "Динамо", мы разобрали их тактику. В команде играет настоящий маэстро Мануэл Фернандеш, очень высокий уровень футбола демонстрирует Джефферсон Фарфан, и другие футболисты обладают определенным качеством игры", — приводит слова Терима РИА Новости.Вратарь "Галатасарая" Фернандо Муслера в свою очередь высказал комплемент Териму и выразил уверенность в успехе турецкого клуба. " "Я очень уважаю нашего тренера Фатиха Терима. Он наш учитель. Вера и команда-семья приносят успех. Мы очень рады вернуться в Лигу чемпионов. Мы хотим вновь добиться успеха в этом турнире вместе с нашим учителем", — сказал Фернандо Муслера.