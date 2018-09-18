Спортивный праздник проводят в 14-й раз

Спортивный праздник проводят в 14-й разВладимирские спортсмены пробежали «Кросс нации». Одна из самых массовых спортивных акций современной России прошла 15 сентября.Маршрут забега начинался вдоль Лыбедской магистрали от Ерофеевского спуска из заканчивался у пересечения с улицей Усти-на-Лабе. На дистанциях в 1, 3 и 5 км попробовать свои силы могли все желающие. В этом году пробежать кросс решились больше 4000 владимирцев.Среди девочек младше 9 лет быстрее всех оказалась Валерия Пискунова из школы № 9, самым быстрым мальчиком 2009 года и младше стал ученик 38-ой школы Семен Зубцов. В возрастной группе 10-11 лет среди девочек первой финишную черту пересекла Анастасия Куприянова из школы № 41, среди мальчиков – ученик 39-ой школы Александр Горлов.Среди подростков 12-13 лет первое место заняли Анна Седых и Альберт Ермоленко. В группе спортсменов 14-15 лет победили Алина Корнилова и Иван Волгин, среди 16-17-летних лучшим стал Дмитрий Морозов.В забеге всей семьей первой пересекла финишную черту дружная команда Крашенинниковых-Гвоздковых. А в общем забеге на самую длинную из представленных дистанций первое место заняли Сергей Болотов и Анна Гаврилова.Участников спортивного праздника ждал сюрприз. Почетным гостем «Кросса наций» стал один из самых знаменитых российских боксеров Николай Валуев. Он от всей души поздравил лучших легкоатлетов и пообщался с владимирцами, отметив преображение города.«Я люблю ездить по стране, знакомиться с ее историей. Владимир - не исключение. Могу констатировать, что в вашем городе за последние несколько лет появилось много новых спортивных и культурных объектов, что делает его все более привлекательным», - поделился впечатлениями самый сильный депутат Госдумы.«Кросс нации» традиционно проходит в 2 этапа. Победители и призеры владимирских стартов могут попробовать свои силы в гран-при. Он пройдет в Москве в конце сентября.