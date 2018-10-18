Бывший капитан сборной Турции по футболу, полузащитник клуба Истанбул Башакбехир Арда Тура может лишиться свободы на 12 лет. Столь серьезное наказание бронзовому призеру Евро-2008 грозит за избиение певца Беркая Шахина.

Бывший капитан сборной Турции по футболу, полузащитник клуба "Истанбул Башакбехир" Арда Тура может лишиться свободы на 12 лет. Столь серьезное наказание бронзовому призеру Евро-2008 грозит за избиение певца Беркая Шахина.7 октября Арда Туран, находясь в ночном клубе Стамбула, стал приставать к жене певца. Беркай Шахин вступился за супругу и получил несколько ударов от футболиста. Певец был госпитализирован с переломом носа. Арда навестл пострадавшего в больнице, извинился и дал Беркаю пистолет с предложением застрелить его. Вскоре Туран был взят под стражу.Бывший футболист "Атлетико" и "Барселоны" может оказаться за решеткой. Футболисту грозит 12 лет тюрьмы за сексуальные домогательства, хранение нелицензированного оружия, опасное для общества поведение и умышленное нанесение повреждений.