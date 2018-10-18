На Гарри и Меган обрушились с критикой матери, потерявшие детей. Они посчитали, что объявление супруги принца о своем интересном положении – настоящее глумление над их горем.

На Гарри и Меган обрушилисьс критикой матери, потерявшие детей. Они посчитали, что объявление супругипринца о своем интересном положении – настоящее глумление над их горем.Дело в том, что 15 октября – это День памяти жертв выкидышей и детскойсмертности. Во многих странах проходят церемонии в память мертворожденных инерожденных детей.По совпадению, Гарри и Меган именно в эту дату объявили о предстоящемпополнении в семействе. Этим они расстроили женщин, которым не удалось познатьрадость материнства.На страницах Кенсингтонского дворца в соцсетях появилосьсообщение, что герцогиня Сассекская ждет ребенка. Тысячи людей поздравили супружескуюпару. Однако не все были рады этомузаявлению.В Twitterи других соцсетях появилось множество сообщений от негодующих женщин. "Почему они не подождали хотя бы парудней?!", "Неужели никто не сообщил им, что сегодня день памяти?", "Это ужасный день дляобъявления… Это кажется таким бестактным", – врезали Маркл интернет-пользователи.В свою очередь специалистРут Бендер Атик из Ассоциации выкидышей отметила, что не видит ничего намеренножестокого в поступке Меган и Гарри, но понимает, почему некоторые люди былирасстроены. "Полагаю, они не знали… Это может быть очень обидно, но я уверена,что они понятия не имели о значении этого дня", цитирует Атик издание Miami Herald.Напомним, свадьба принца Гарри и актрисыМеган Маркл состоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне СвятогоГеорга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. С техпор в СМИ регулярно появлялась информация о беременности Меган.