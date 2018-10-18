На Гарри и Меган обрушились
с критикой матери, потерявшие детей. Они посчитали, что объявление супруги
принца о своем интересном положении – настоящее глумление над их горем.
На Гарри и Меган обрушились
с критикой матери, потерявшие детей. Они посчитали, что объявление супруги
принца о своем интересном положении – настоящее глумление над их горем.
Дело в том, что 15 октября – это День памяти жертв выкидышей и детской
смертности. Во многих странах проходят церемонии в память мертворожденных и
нерожденных детей.
По совпадению, Гарри и Меган именно в эту дату объявили о предстоящем
пополнении в семействе. Этим они расстроили женщин, которым не удалось познать
радость материнства.
На страницах Кенсингтонского дворца в соцсетях появилось
сообщение, что герцогиня Сассекская ждет ребенка. Тысячи людей поздравили супружескую
пару. Однако не все были рады этому
заявлению.
В Twitter
и других соцсетях появилось множество сообщений от негодующих женщин. "Почему они не подождали хотя бы пару
дней?!", "Неужели никто не сообщил им, что сегодня день памяти?", "Это ужасный день для
объявления… Это кажется таким бестактным", – врезали Маркл интернет-пользователи.
В свою очередь специалист
Рут Бендер Атик из Ассоциации выкидышей отметила, что не видит ничего намеренно
жестокого в поступке Меган и Гарри, но понимает, почему некоторые люди были
расстроены. "Полагаю, они не знали… Это может быть очень обидно, но я уверена,
что они понятия не имели о значении этого дня", цитирует Атик издание Miami Herald.
Напомним, свадьба принца Гарри и актрисы
Меган Маркл состоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого
Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. С тех
пор в СМИ регулярно появлялась информация о беременности Меган.