Президенту
Украины Петру Порошенко нравится война. Еще бы, ведь она позволяет
списать все провалы во внутренней политике на агрессивную Россию,
которая мешает двигаться в светлое европейское будущее. Мир с Москвой,
заявил лидер Незалежной, невозможен, поскольку Кремль, полагает он, не изменит свою политику в отношении Украины.
Президенту
Украины Петру Порошенко нравится война. Еще бы, ведь она позволяет
списать все провалы во внутренней политике на "агрессивную Россию",
которая мешает двигаться в "светлое европейское будущее". Мир с Москвой,
заявил лидер Незалежной, невозможен, поскольку Кремль, полагает он, не изменит свою политику в отношении Украины.
"Если
спросить у любого украинца, какой мир нужен Украине – на условиях
возврата Донбасса и Крыма, или на условиях капитуляции, то каждый
скажет, что мир на условиях капитуляции категорически неприемлемый", -
сказал Порошенко в интервью на телеканале ZIK.
По
его словам, большинство украинцев выступают за возврат территории
политическими средствами, а не военными. "Ведь если предложить Путину
мир в обмен на территории, то не будет ни мира, ни территории", -
добавил лидер Незалежной.
Затем
Порошенко пустился в уже привычную демагогию про солидарность всего
мира с Украиной, а также про санкции, которые "рвут в клочья" российскую
экономику. Заодно он в очередной раз призвал Россию вывести войска из
Донбасса. Хотя то, что там нет подразделений российской армии, признали даже западные страны. Но у Порошенко своя реальность.
Пользователи
Сети между тем не устают потешаться над украинским лидером. "Он там
наверняка колется чем-то забористым. Иначе чем еще объяснить тот бред,
который он постоянно озвучивает?" – задается вопросом пользователь Twitter Константин Симонов.
Негативную реакцию у комментаторов вызвало также президента Незалежной
после . Порошенко выразил сожаление родным и близким
погибших, но уже спустя несколько минут начал с улыбкой обсуждать
провокационные выходки украинских представителей в Парламентской
ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Подобная
реакция на трагедию в соседней стране возмутила даже украинцев. "Две
фотографии с разницей в секунды. Тут он скорбит о трагедии в Керчи. Тут –
те же и там же – веселится и принимает в дар резиновые изделия. Как?!" –
поражается Кирилл Куликов – экс-депутат Верховной рады.