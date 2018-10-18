Президенту Украины Петру Порошенко нравится война. Еще бы, ведь она позволяет списать все провалы во внутренней политике на агрессивную Россию, которая мешает двигаться в светлое европейское будущее. Мир с Москвой, заявил лидер Незалежной, невозможен, поскольку Кремль, полагает он, не изменит свою политику в отношении Украины.

ПрезидентуУкраины Петру Порошенко нравится война. Еще бы, ведь она позволяетсписать все провалы во внутренней политике на "агрессивную Россию",которая мешает двигаться в "светлое европейское будущее". Мир с Москвой,заявил лидер Незалежной, невозможен, поскольку Кремль, полагает он, не изменит свою политику в отношении Украины."Еслиспросить у любого украинца, какой мир нужен Украине – на условияхвозврата Донбасса и Крыма, или на условиях капитуляции, то каждыйскажет, что мир на условиях капитуляции категорически неприемлемый", -сказал Порошенко в интервью на телеканале ZIK.Поего словам, большинство украинцев выступают за возврат территорииполитическими средствами, а не военными. "Ведь если предложить Путинумир в обмен на территории, то не будет ни мира, ни территории", -добавил лидер Незалежной.ЗатемПорошенко пустился в уже привычную демагогию про солидарность всегомира с Украиной, а также про санкции, которые "рвут в клочья" российскуюэкономику. Заодно он в очередной раз призвал Россию вывести войска изДонбасса. Хотя то, что там нет подразделений российской армии, признали даже западные страны. Но у Порошенко своя реальность.ПользователиСети между тем не устают потешаться над украинским лидером. "Он тамнаверняка колется чем-то забористым. Иначе чем еще объяснить тот бред,который он постоянно озвучивает?" – задается вопросом пользователь Twitter Константин Симонов.Негативную реакцию у комментаторов вызвало также президента Незалежнойпосле . Порошенко выразил сожаление родным и близкимпогибших, но уже спустя несколько минут начал с улыбкой обсуждатьпровокационные выходки украинских представителей в Парламентскойассамблее Совета Европы (ПАСЕ).Подобнаяреакция на трагедию в соседней стране возмутила даже украинцев. "Двефотографии с разницей в секунды. Тут он скорбит о трагедии в Керчи. Тут –те же и там же – веселится и принимает в дар резиновые изделия. Как?!" –поражается Кирилл Куликов – экс-депутат Верховной рады.