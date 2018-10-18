В Сети обнародованы кадры из керченского колледжа, снятые во время стрельбы. Записи журналистам передали студенты, оказавшиеся в учебном заведении как в ловушке.

В Сети обнародованы кадры из керченскогоколледжа, снятые во время стрельбы. Записи журналистам передали студенты,оказавшиеся в учебном заведении как в ловушке.В коротком ролике видно, как подростки в страхе бегутпо коридору, пытаясь скрыться от убийцы. При этом отчетливо слышнывыстрелы. Выбежав на лестницу, ребята увидели на полу молодогочеловека, после чего бросились обратно. В итоге им удалось спастись, выпрыгнувиз окна, передаетНапомним,бойня в Керчи 17 октября унесла жизни 20 человек, более 50 ранены. Средипогибших в основном подростки. Убийцей оказался студент этого же колледжа, 18-летний Владислав Росляков.