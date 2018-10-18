В Сети обнародованы кадры из керченского
колледжа, снятые во время стрельбы. Записи журналистам передали студенты,
оказавшиеся в учебном заведении как в ловушке.
В Сети обнародованы кадры из керченского
колледжа, снятые во время стрельбы. Записи журналистам передали студенты,
оказавшиеся в учебном заведении как в ловушке.
В коротком ролике видно, как подростки в страхе бегут
по коридору, пытаясь скрыться от убийцы. При этом отчетливо слышны
выстрелы. Выбежав на лестницу, ребята увидели на полу молодого
человека, после чего бросились обратно. В итоге им удалось спастись, выпрыгнув
из окна, передает
Напомним,
бойня в Керчи 17 октября унесла жизни 20 человек, более 50 ранены. Среди
погибших в основном подростки. Убийцей оказался студент этого же колледжа, 18-летний Владислав Росляков.