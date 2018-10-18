Украинские власти не оставляют надежды отрезать от России часть территории: претензии предъявляются на Кубань, части Курской, Брянской и Воронежской областей. Понимая, что с реальностью такие притязания не имеют ничего общего, Киев решил еще раз уколоть Москву и переименовал улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины.

Украинскиевласти не оставляют надежды отрезать от России часть территории: претензии предъявляютсяна Кубань, части Курской, Брянской и Воронежской областей. Понимая, что среальностью такие притязания не имеют ничего общего, Киев решил еще раз уколотьМоскву и переименовал улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины.Киевская улицаМаршала Жукова изначально носила название Полиграфическая, однако в 1974 году ее переименовали в честь советскоговоенного деятеля, маршала ГеоргияЖукова. Никакого отношения к российской Кубани она не имеет.Переименованиепрошло в рамках закона о декоммунизации. В киевском горсовете заявили, чтоновое название выбрано для восстановления исторической памятио казачьем государственном образовании на Кубани, сообщает РИАНовости.Стоитотметить, что в поисках так называемой украинской идентичности Киев периодически делает заявления о возвратев состав Украины нескольких приграничных с Россией регионов. Речь идет, в томчисле, о так называемой о Кубанской Украине.Претензии наКубань обоснованы тем, что в конце XVIII века сюда переселили казаковЧерноморского казачьего войска. А в 1918 году Кубанская народная республиказаключила с Украинской народной республикой союз против большевиков. Причем всовременной украинской историографии утверждается, что это был не ситуативный союздвух квазигосударственных образований, а полноценная федерация.На самом делеэто не так. Ни Кубанская, ни Украинская народные республики не были никемпризнаны и являлись самопровозглашенными образованиями.Если вспоминатьвсе фантазии Украины на тему ее территории, то можно упомянуть картографа СтепанаРудницкого, который в 1920 году составил карту, где этническая Украина занимаетбольшую часть северного Кавказа и достигает Каспийского моря.