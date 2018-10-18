Украинские
власти не оставляют надежды отрезать от России часть территории: претензии предъявляются
на Кубань, части Курской, Брянской и Воронежской областей. Понимая, что с
реальностью такие притязания не имеют ничего общего, Киев решил еще раз уколоть
Москву и переименовал улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины.
Украинские
власти не оставляют надежды отрезать от России часть территории: претензии предъявляются
на Кубань, части Курской, Брянской и Воронежской областей. Понимая, что с
реальностью такие притязания не имеют ничего общего, Киев решил еще раз уколоть
Москву и переименовал улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины.
Киевская улица
Маршала Жукова изначально носила название Полиграфическая, однако в 1974 году ее переименовали в честь советского
военного деятеля, маршала Георгия
Жукова. Никакого отношения к российской Кубани она не имеет.
Переименование
прошло в рамках закона о декоммунизации. В киевском горсовете заявили, что
новое название выбрано для восстановления исторической памяти
о казачьем государственном образовании на Кубани, сообщает РИА
Новости.
Стоит
отметить, что в поисках так называемой украинской идентичности Киев периодически делает заявления о возврате
в состав Украины нескольких приграничных с Россией регионов. Речь идет, в том
числе, о так называемой о Кубанской Украине.
Претензии на
Кубань обоснованы тем, что в конце XVIII века сюда переселили казаков
Черноморского казачьего войска. А в 1918 году Кубанская народная республика
заключила с Украинской народной республикой союз против большевиков. Причем в
современной украинской историографии утверждается, что это был не ситуативный союз
двух квазигосударственных образований, а полноценная федерация.
На самом деле
это не так. Ни Кубанская, ни Украинская народные республики не были никем
признаны и являлись самопровозглашенными образованиями.
Если вспоминать
все фантазии Украины на тему ее территории, то можно упомянуть картографа Степана
Рудницкого, который в 1920 году составил карту, где этническая Украина занимает
большую часть северного Кавказа и достигает Каспийского моря.