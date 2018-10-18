Меланья вышла замуж за Дональда Трампа, потому что нуждалась в мужчине, который бы оберегал ее как отец. Такая мысль звучит в новой книге американской писательницы Нины Берли, повествующей о женщинах нынешнего президента.

Меланья вышла замуж за Дональда Трампа, потому что нуждалась в мужчине, который бы оберегал ее как отец. Такая мысль звучит в новой книге американской писательницы Нины Берли, повествующей о женщинах нынешнего президента.В книге приводятся цитаты знакомых семьи Трампа. Подруга Меланьи из Словении считает, что ей была нужна отцовская фигура. "Ее влекло к властным и авторитетным людям. Я считаю, ей нужен был сильный мужчина, отцовская фигура", – сказала она. Друг семьи подчеркнул, что отец Меланьи и Дональд Трамп имеют много общего и что Мелания "вышла за своего отца".Белый дом отрицает все заявления, утверждая, что Нина Берли не проверила факты в книге на достоверность.Пресс-секретарь и заместитель директора по коммуникациям для первой леди Америки Стефани Гришэм считает, что вся информация, представленная в книге, является ложной. "Заявления, поступающие от анонимного источника, ошибочны. Я бы также добавила, что автор не потрудился проверить книгу на наличие правдивых фактов".В 2016 году Меланья, которая, к слову, моложе своего мужа на 24 года, в одном из интервью сравнила его со своим отцом. "Они оба работоспособные и очень умные. Они выросли в совершенно разных условиях, но у них есть общие ценности, традиции. Я сама очень похожа на своего мужа. Вы понимаете, о чем я говорю?", – сказала она. "Мой отец семейный человек, он придерживается традиций, он трудолюбивый. Как и мой муж", – добавила первая леди.Новая книга Нины Берли рассматривает жизнь и характер самых важных женщин американского президента: его бабушки и матери, жен и дочерей.Сама писательница увидела такие общие черты у Трампа и отца Меланьи. "У них не очень большая разница в возрасте, они похожи внешне, оба толстые, агрессивные и сосредоточены на бизнесе". Писательница добавила, что муж Меланьи обеспечил ее безопасность, как она и мечтала, и помог поднять ее модельную карьеру до новых высот.Друг первой леди заявил, что у Меланьи ограниченный круг интересов. "Ее мир очень очень, очень маленький. Меланья только хочет туфли с красной подошвой и крышу над головой. И сейчас у нее это есть", – сказал он.Напомним, что Дональд Трамп не считается примерным мужем. Многочисленные слухи о его изменах стали тяжелым испытанием для их брака, тем не менее Меланья продолжает публично поддерживать своего супруга. В недавнем интервью каналу ABC первая леди отвергла все слухи о том, что их брак на грани, и сказала, что у них "все в порядке" и добавила, что у нее есть "дела поважнее". "Я знаю, что люди любят обсуждать наш брак и распускать разные слухи. К сожалению, мы живем в таком мире сегодня", – заявила она.