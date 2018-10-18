В канадском городе Келоуна продолжается чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд. Сборная России досрочно стала участником плей-офф.

В канадском городе Келоуна продолжается чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд. Сборная России досрочно стала участником плей-офф.Наша команда, за которую выступают Александр Еремин (скип), Мария Комарова, Даниил Горячев и Анастасия Москалева., потерпела первое поражение на турнире, уступив финнам 3:4. Однако в следующей встрече сборная Финляндии проиграла команде Ирландии 3:4. В итоге сборная России гарантировала себе как минимум третье место в группе, дающее право на участие в плей-офф.У сборной России 6 побед в 7 встречах и первое место в группе В. По пять выигрышей у сборных Дании и Швейцарии, но датчане сыграли на матч меньше. Россиянам осталось сыграть с голландской сборной. Победители групп выходят в 1/4 финала. Командам, занявшим второе и третье места, предстоит сыграть в квалификационном раунде плей-офф.