Социальная политика 33-го региона. На неё теперь могут влиять не только представители партии власти. Например, комитет по социальной политике и здравоохранению областного ЗакСобрания возглавил председатель Совета регионального отделения партии Справедливая Россия Сергей Бирюков. В связи с этим произойдут ли у нас изменения в социальных вопросах? Об этом сегодня говорим с председателем профильного комитета Сергеем Бирюковым. Он гость в студии 6 канала.

Социальная политика 33-го региона. На неё теперь могут влиять не только представители партии власти. Например, комитет по социальной политике и здравоохранению областного ЗакСобрания возглавил председатель Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Сергей Бирюков. В связи с этим произойдут ли у нас изменения в социальных вопросах? Об этом сегодня говорим с председателем профильного комитета Сергеем Бирюковым. Он гость в студии 6 канала.