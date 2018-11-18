Актриса Любовь Толкалина заставила поклонников говорить о своей беременности после того, как опубликовала фотографию с изрядно округлившимся животом. Чтобы закрыть эту тему она выложила снимок, на котором держит на руках новорожденного младенца.

Актриса Любовь Толкалина заставила поклонников говорить о своей беременности после того, как опубликовала фотографию с изрядно округлившимся животом. Чтобы закрыть эту тему она выложила снимок, на котором держит на руках новорожденного младенца.Несмотря на более чем прозрачные намеки, которые 40-летняя Любовь Толкалина оставила в подписи под своей фотографией с большим животом, некоторые поклонники предпочли думать, что актриса не придерживается образа для новой роли, а действительно ждет ребенка. Большое влияние на такое мнение оказали светские хроникеры, рассказавшие об этом публике."Вдогонку вчерашним новостям....Почему бы не завершить этот добрый вечер рождением ребенка... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. ред.)", – подписала актриса фотографию, на которой держит новорожденного. "Знакомьтесь-это Мирон...", – добавила она. Любовь Толкалина рассказала, что съемки новой ленты начались в октябре, и тогда ребенок еще не родился.Не смогла актриса не пройтись по слухам, которые породила ее фотография с округлившимся животом. "Я восхищаюсь и сми и вами, мои дорогие друзья... что то глобальное происходит и с чувством юмора и понимательной способностью масс... ☝️как же любят у нас все вместе сдуреть в одну секунду на ровном месте...😂", – кратко охарактеризовала она ситуацию.Удивительно, на доже после такого сообщения нашлись подписчики актрисы, которые принялись поздравлять ее с рождением мальчика. Другие же просто отметили. то ей очень идет материнство.Напомним, ранее Любовь Толкалина опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с большим животом. Позже она добавила, что несколько дней "поснимается с пузом", а затем отправится на гастроли. В тот момент не все поняли, что живот, имитирующий беременность, нужен актрисе для съемок.