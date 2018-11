Журналист из Канады, освещавший проведение марша в защиту трансгендеров в центре Киева, пострадал от нападения украинских радикалов.

Канадского журналиста Майкла Колборна избили в Киеве.Мужчина освещал проведение марша в защиту трансгендеров, и на него напали украинские радикалы."Canadian journalist Michael Colborne was also punched in the face by the counterdemonstrators near the metro station, suffering a swollen lip and cuts on his face from his broken glasses."https://t.co/u120DNtZTR— Michael Colborne (@ColborneMichael) 18 ноября 2018 г.Пострадали также две девушки, им в лицо распылили слезоточивый газ. Пострадавших увезла скорая.Колборну разбили очки, порезали лицо. Он написал в "Твиттере", что дважды подвергался нападениям во время работы, и призвал власти Украины преуменьшать проблему с праворадикалами.Посол Канады на Украине Роман Ващук также написал твит, в котором призвал полицию вмешаться.Criminal and hateful actions by far-right radicals deserve an effective and dissuasive policing response. @NPU_GOV_UA have shown they can do it at past LGBT events; they need to reassert commitment to media protection and human rights for all. https://t.co/6b4ATaW4zG— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 18 ноября 2018 г.18 ноября во время акции против марша трансгендеров в Киеве радикалы напали на журналистов украинского телеканала NewsOne. Всего с начала года на Украине было 71 нападение на журналистов.