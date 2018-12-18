Экс-директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми обвинил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в том, что тот распространяет ложную информацию, говоря о деятельности ФБР, тем самым подрывая принцип верховенства закона и нанося вред репутации спецслужб США.

Экс-директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми обвинил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в том, что тот распространяет ложную информацию, говоря о деятельности ФБР, тем самым подрывая принцип верховенства закона и нанося вред репутации спецслужб США.Бывший чиновник добавил, что люди, которые в курсе событий, в том числе республиканцы из состава команды Трампа, должны набраться смелости, встать и сказать правду.Таким образом Джеймс Коми ответил на сообщения Дональда Трампа в Twitter с нападками на ФБР, которое, как считает президент, злоупотребило своими полномочиями, проводя расследование в отношении его бывшего личного адвоката Майкла Коэна и экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.Так, например, накануне Трамп написал на своей странице в Twitter, что признания Коэна не могли появиться на свет, если бы не превышение служебных полномочий со стороны Федерального бюро расследований.Ранее федеральные прокуроры обвинили экс-адвоката Дональда Трампа в организации выплаты 280 тысяч долларов двум женщинам (в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс), которые утверждали, что состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. Прокуроры заявили, что выплаты производились по указанию Трампа и в координации с ним.В итоге Майкла Коэна приговорили к трем годам лишения свободы, напоминает агентство "Интерфакс". Сам бывший адвокат позднее утверждал, что Дональд Трамп знал о противозаконности выплаты отступных женщинам за молчание и не возражал против таких действий.