Из автомобиля, припаркованного в Благовещенском переулке, злоумышленник похитил рюкзак, в котором находился ноутбук, наушники и денежные средства...

Оперативники уголовного розыска ОМВД Росси по Пресненскому району задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в краже из автомобиля.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 26-летнего москвича. Он рассказал, что из принадлежащего ему автомобиля Ауди А4, припаркованного в Благовещенском переулке, неизвестный похитил рюкзак, в котором находился ноутбук, наушники и денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Тверском бульваре задержали подозреваемого – 53-летнего приезжего из дальнего зарубежья. Установлено, что потерпевший ненадолго вышел из автомобиля и не закрыл его, чем и воспользовался злоумышленник. Похищенное имущество он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60