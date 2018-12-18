Госдума направит обращение в Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в связи с притеснением священнослужителей на Украине. Как сообщил журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин, законодатели могут рассмотреть особый порядок получения российского гражданства для пострадавших за веру.

Госдума направит обращение в Парламентскуюассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) всвязи с притеснением священнослужителей на Украине. Как сообщилжурналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин, законодатели могутрассмотреть особый порядок получения российского гражданства дляпострадавших за веру.Председательнижней палаты подчеркнул, что украинские власти грубо нарушают принципсвободы вероисповедания – один из основных конституционных принципов. "Всвязи с этим мы рассматриваем возможность направить в ПА ОБСЕ, другиемежпарламентские организации и национальные парламенты стран Европызаявление о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений противверующих и священнослужителей на Украине", – сказал ВолодинПословам спикера Госдумы, иностранным парламентариям пора датьоценку действиям президента Украины Петра Порошенко и его окружения.Володин заявил о необходимости предпринять действия, чтобы остановитьпритеснение духовенства и прихожан.Володин посетовал, что в Незалежной на священнослужителей оказывается давление, проводятся допросы и обыски. В связи со сложившейся ситуциейв Госдуме подготовят предложения по особому порядку полученияроссийского гражданства украинцами, которые пострадали по религиозныммотивам.Напомним,за последние годы участились случаи захвата раскольниками приходовУкраинской православной церкви Московского патриархата. Ситуацияусугубилась на прошлой неделе, когда при полной поддержке Константинопольского патриархав соборе Святой Софии в Киеве прошел так называемый объединительныйсъезд, на котором было объявлено о создании Украинской автокефальной(независимой) поместной православной церкви.Раскольнический съезд проходил при полной поддержке президента Незалежной Петра Порошенко. Как писали "Дни.ру", Вячеслав Володин в легитимности принятых там решений.Спикер подчеркнул, что лидер Незалежной своимидействиями усугубляет раздор в украинском обществе. Главная цельПорошенко – сохранить власть любой ценой, уверен председатель нижнейпалаты.