Более 700 человек обеспечивают безопасность купающихся

Более 700 человек обеспечивают безопасность купающихсяБолее 21 тысяч жителей Владимирской области приняли участие в праздновании Крещения в ночь с 18 на 19 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.Крещенские купания проходят в 91 населенном пункте области. На каждом участке дежурят полицейские, сотрудники Росгвардии, народные дружинники, охранники или казаки – всего больше 700 человек обеспечивают безопасность купающихся.Напомним, во Владимирской области оборудовали 51 купель. Губернатор Владимир Сипягин накануне рассказал журналистам, что окунаться будет в реке Оке в Муроме.