Официальный представитель МИД России высказалась на своей странице в Facebook в адрес президента США Дональда Трампа. Мария Захарова назвала шантажом его призыв к военным Венесуэлы.

Официальный представитель МИД России высказалась на своейстранице в Facebook в адрес президента США Дональда Трампа. МарияЗахарова назвала шантажом его призыв к военным Венесуэлы.Представитель внешнеполитического ведомства ссарказмом написала об этом в соцсети. "Шантаж как способ возвращения"демократии" венесуэльскому народу", – цитирует пост Марии Захаровой . Таким дипломатическим способом она отвесила смачнуюоплеуху США.Ранее Дональд Трамппригрозил поддерживающим президента страны Николаса Мадуровоенным серьезными потерями. Онвыступил в Международном университете штата Флорида в Майами.Американский лидер заявил, что, если они не примутпредложение об амнистии от лидера оппозиции Хуана Гуаидо, то "потеряют все". Онпровозгласил себя исполняющим обязанности президента, передает .США и еще несколькостран заявили о признании Хуана Гуаидо. Другие страны, включая Россию, Китайи Турцию, поддерживают законно избранного президента Мадуро, который назвалдействия оппозиции попыткойгосударственного переворота. Также он заявил, что речь главыБелого дома похожана нацистскую.В свою очередь министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас написал в Twitter, что СоединенныеШтаты и их президент Дональд Трамп несут ответственность за любое нарушениемира в Венесуэле. Такая позиция озвучена в его официальном заявлении, ставшимответом на речь президента США.